Qual é o status da consulta?

Desde fevereiro de 2023, o projeto de extensão do bonde T10 está sujeito a consulta pública. Primeiro, durante uma consulta preliminar sob a égide da Comissão Nacional de Debate Público, ao final da qual a Île-de-France Mobilités decidiu continuar o projeto segundo um cenário de túnel. Depois, uma fase de consulta contínua, sempre seguida por um fiador nomeado pela Comissão Nacional de Debate Público, atualmente em andamento até a investigação pública prevista para 2026.

A primeira fase da consulta contínua, entre novembro de 2023 e a primavera de 2024, possibilitou estabelecer um inventário compartilhado, especialmente durante um ciclo de workshops por setor realizados com o povo de Clamart. Ao final dessa primeira fase, a Île-de-France Mobilités pôde contar com o feedback dos habitantes, usuários e associações do território para enriquecer a fase de estudo que começou na primavera de 2024. Em fevereiro de 2025, começou a segunda fase da consulta contínua, com um novo ciclo de workshops por setor, organizado para apresentar o progresso dos estudos em relação aos resultados da análise comparativa dos diferentes cenários para a instalação e inserção das estruturas.