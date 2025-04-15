Como foi planejada a conexão com a linha N e a futura linha 15 do metrô?

Estudos estão em andamento sobre a gestão dos fluxos de transferência esperados entre a T10, a linha 15 e a linha N na estação Clamart. Estão sendo realizadas discussões com a Société des Grands Projets para estudar a viabilidade de uma conexão subterrânea entre a estação T10 e a estação da linha 15 (que por sua vez está conectada às plataformas da linha N) e com a SNCF para caracterizar melhor a interface entre o projeto de extensão da T10 e os trilhos ferroviários próximos.