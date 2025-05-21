Haverá algum incômodo (ruído, vibrações, deterioração das casas) durante o trabalho na perfuradora de túneis e na construção das estruturas?

A escavação de um túnel requer medidas rigorosas para minimizar o impacto no meio ambiente e nos moradores locais. Os riscos geotécnicos e os incômodos associados exigem uma abordagem metódica e medidas apropriadas.

De modo geral, a Île-de-France Mobilités é vigilante na integração desses aspectos desde as fases iniciais do projeto, como parte da abordagem "ERC" (evitando, reduzindo ou compensando os impactos do projeto no meio ambiente e na saúde humana).

Île-de-France Mobilités pode contar com os muitos feedbacks recentes de projetos de túneis. A rota do túnel foi projetada para evitar ao máximo pedreiras subterrâneas, reduzindo assim o risco de instabilidade e a necessidade de tratamentos específicos do solo. Além disso, atenção especial é dada às interfaces com estruturas existentes, incluindo estacionamentos subterrâneos e fundações de edifícios. Estudos acústicos e de vibração também serão realizados com base no cenário selecionado para especificar os impactos do projeto e definir as medidas apropriadas. Investigações geotécnicas aprofundadas são realizadas em cada fase do projeto. Edifícios nas proximidades da rota serão classificados de acordo com sua sensibilidade às vibrações: para cada nível de sensibilidade, será definido um limiar máximo de vibração a ser respeitado e os métodos de construção do túnel serão definidos de forma a cumprir esses limites. Inventários pré/pós são fornecidos para verificar se não há desordem nos edifícios, e esse tipo de local é monitorado de perto ao longo de seu andamento.

Para limitar o incômodo do canteiro de obras, várias medidas estão sendo consideradas, incluindo:

• Identificação prévia de áreas sensíveis e da vulnerabilidade do edifício nas proximidades da rota e das estruturas (casas, edifícios próximos ao local) para adaptar as técnicas de construção.

• Manter espessura suficiente acima do túnel para garantir a estabilidade dos edifícios e limitar o impacto das vibrações.

• Adaptação das técnicas de construção de acordo com a natureza do solo e os edifícios na superfície.

• Estudos específicos realizados para avaliar e antecipar os impactos do local (ruído e vibrações) da melhor forma possível

• Medidas para reduzir os efeitos do canteiro de obras (por exemplo, instalação de almofadas antivibratório para absorver choques).

• Implementação de procedimentos preventivos sumários antes do início dos trabalhos.