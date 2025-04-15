Como a extensão do bonde T10 completaria a rede local de transporte público?

O projeto do bonde T10 e sua extensão devem possibilitar a garantia de um serviço de transporte estruturado em todo o seu território. Ao fornecer uma conexão com a futura linha 15 do metrô, isso permitiria que os habitantes do sul dos Hauts-de-Seine tivessem acesso mais fácil a empregos no oeste de Paris, especialmente em La Défense e Boulogne-Billancourt, e mais geralmente a toda a rede metropolitana de transporte. A extensão do bonde T10 também teria o efeito de expandir a rede de transporte público local, oferecendo uma alternativa ao bonde T6 e ao RER B para moradores ou funcionários que desejam se conectar à linha 15 ou a Paris. Por fim, a entrada em funcionamento da extensão do bonde T10 ofereceria a oportunidade de reestruturar a rede de ônibus da região, eliminando linhas redundantes, otimizando as conexões com o bonde e redistribuindo a oferta de ônibus para promover uma alimentação eficiente para as novas estações.