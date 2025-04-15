Quais são os próximos passos na consulta?

À luz dos resultados dos workshops de consulta, o próximo passo é arbitrar com os parceiros do projeto, em particular as autoridades locais, sobre as opções a serem exploradas em maior profundidade na continuação dos estudos, a fim de convergir gradualmente para o cenário que será apresentado à investigação pública.

As conclusões dessas arbitragens, bem como a síntese das análises sobre as soluções alternativas mencionadas por alguns participantes em consultas prévias, serão objeto de uma apresentação ao público. O objetivo é poder prosseguir com essa restituição no primeiro semestre de 2025.