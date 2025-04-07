Qual é o processo de estudo e como ele leva ao projeto para a investigação pública?

Os estudos em andamento, conhecidos como "estudos preliminares", são organizados em duas fases:

A primeira fase visa realizar uma análise comparativa multicritério das opções estudadas (entrada do túnel, localização das estações, configuração do terminal, etc.), à luz dos estudos técnicos e das observações expressas no contexto da consulta sobre o projeto. Esta análise foi apresentada nos workshops de consulta de fevereiro/março de 2025, setor por setor.

A segunda fase visa aprofundar tecnicamente a inserção e o design das estruturas para as opções preferenciais, a fim de convergir para um cenário único de extensão que será apresentado ao inquérito público. A escolha das opções selecionadas para estudo adicional ao final da primeira fase será objeto de arbitragem com as comunidades parceiras do projeto, que será apresentada ao público até o verão de 2025.

Todo o processo, desde os estudos até a investigação pública, é acompanhado por uma consulta contínua sob a égide de um fiador da Comissão Nacional de Debate Público (CNDP).

Para mais detalhes sobre o método e a governança, você pode consultar a folha educacional "O processo de estudo de um projeto de infraestrutura".