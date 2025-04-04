Como as necessidades de terra são identificadas para realizar a operação?

Neste estágio muito inicial dos estudos, as rotas são definidas de forma a oferecer um bom serviço ao território e levando em conta as limitações do subsolo e a ocupação do espaço superficial (casas, floresta, etc.). Um exercício inicial para definir as necessidades de terreno necessárias para a conclusão da obra foi realizado de acordo com as opções para a localização das estruturas e as possíveis técnicas de construção.

A possibilidade de reduzir essas necessidades de terra será estudada nos demais estudos.