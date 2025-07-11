Qual é a estimativa de público do T10 estendido?

De acordo com as previsões de passageiros feitas na fase preliminar de consulta, a extensão da T10 dobraria o número de passageiros na linha até o momento do projeto. Assim, a extensão seria utilizada diariamente por 53.000 passageiros por dia (83.000 passageiros em toda a linha de Croix-de-Berny até a estação Clamart). As previsões para o uso do T10 estendido serão atualizadas na continuação dos estudos, antes da investigação pública. Essas previsões vão alimentar o balanço socioeconômico que possibilitará o equilíbrio entre custos e benefícios do projeto. Este último será avaliado pela Secretaria Geral de Investimentos (SGPI), que emitirá um parecer consultivo, e então o relatório será tornado público na investigação pública.

Durante essa pesquisa, os moradores locais e todos os que desejarem poderão expressar publicamente sua opinião sobre o projeto.