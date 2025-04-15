Haverá algum incômodo (ruído, vibrações) durante a operação do bonde e da linha 15, especialmente para propriedades próximas a essas duas linhas?

De modo geral, a Île-de-France Mobilités é vigilante na integração desses aspectos desde as fases iniciais do projeto, como parte da abordagem "ERC" (evitando, reduzindo ou compensando os impactos do projeto no meio ambiente e na saúde humana). Em particular, o projeto terá que cumprir regulamentos específicos de ruído para o projeto de emergências durante a fase de operação. A percepção das vibrações depende especialmente da profundidade do túnel e das características das residências localizadas à direita do trajeto. O túnel T10 previsto nesta fase seria profundo (trilhos localizados a pelo menos 20m em relação ao terreno natural no setor terminal), o que limita severamente as interfaces com os edifícios na superfície. Estudos acústicos e de vibração serão realizados com base no cenário selecionado para especificar os impactos do projeto e definir as medidas apropriadas. As vibrações do túnel da linha 15, se forem observadas, também serão levadas em consideração.