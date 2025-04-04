Como são escolhidas as possíveis localizações das estações?

Em geral, as localizações das estruturas são buscadas de forma a oferecer um bom serviço ao território, levando em conta as limitações do subsolo e a ocupação do espaço superficial, com o objetivo de limitar o volume de aquisições de terras sempre que possível.

Assim, as localizações para a estação Mairie foram propostas de forma a evitar impacto nos edifícios privados ao redor.

O volume e a localização total das aquisições de terras serão especificados na continuação dos estudos, com base no cenário que será apresentado à investigação pública.