É possível iniciar a descida do bonde em direção à entrada do túnel a partir da ponte RD906 aproveitando a passagem sob o funil para limitar o incômodo?

A localização da entrada do túnel no setor de Béclère foi analisada e comparada com as outras opções. Os resultados dessa análise comparativa foram apresentados no workshop de consulta de 12 de fevereiro de 2025 dedicado a este setor (suporte e relatório disponíveis).

Uma das principais dificuldades dessa opção é que exige a retomada da infraestrutura existente da T10 em mais de 500 metros e o fechamento das estações Béclère e Jardin Parisien durante as obras, com uma interrupção prolongada da conexão entre a T10 e a T6. Além disso, parte do trabalho (construção subterrânea da estação Jardin Parisien) permaneceria localizado nas proximidades imediatas das casas no distrito Jardin Parisien e da floresta.