Por que propor duas estações intermediárias na extensão da T10 e quais são os benefícios esperados?

Île-de-France Mobilités deseja facilitar o acesso à futura linha 15 do metrô para o sul do departamento de Hauts-de-Seine, abrir o centro da cidade de Clamart (cerca de 1,5 quilômetro da estação Clamart) e maximizar o número de residências e empregos atendidos pelo bonde em Clamart. Assim, a construção de uma segunda estação intermediária na extensão serviria aproximadamente de 10 a 15% mais residências e empregos na área de influência do projeto (veja a análise apresentada no workshop de consulta da primavera de 2025 sobre o setor "centro", cujo suporte e relatório estão disponíveis no site). O objetivo é facilitar o acesso à estação para o povo de Clamart, oferecendo uma conexão otimizada com as linhas 15 e N, mas também na direção oposta para as instalações e a área de emprego ao sul de Clamart (hospital Béclere, distrito Novéos, Parc Inovel via bonde T6, etc.). As estações também são um ativo para o serviço de instalações e lojas locais e, de modo geral, para a atratividade dos setores atendidos a longo prazo. Por essas razões, a Île-de-France Mobilités deseja propor duas estações intermediárias na rota da extensão.