Qual seria o tamanho e localização da estação traseira?

O comprimento de uma estação traseira depende da rota e do princípio operacional da linha (número de trens a serem armazenados). O comprimento mínimo é cerca de 100 m, ou seja, o comprimento de um trem de bonde armazenado e as agulhas e passagens necessárias para virar os trens. Tecnicamente não existe comprimento máximo. No entanto, o proprietário do projeto está atento ao uso de uma linha adicional de túnel, que geraria custos ecológicos e financeiros maiores do que o inicialmente imaginado.

A localização da estação traseira depende da configuração escolhida. No caso de uma configuração da T10 perpendicular à estação L15, não é possível construir uma estação traseira sob o Boulevard des Frères Vigouroux (e, portanto, não é possível instalar o poço de evacuação ali) porque as estruturas estariam em conflito com o túnel da linha 15. O poço de evacuação então seria localizado em lotes na rue des Garrements. No caso de uma configuração da T10 paralela à estação L15, a estação traseira e seu poço de evacuação estariam localizados sob a praça da estação, próximo ao bloco residencial recentemente entregue.