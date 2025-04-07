Onde estaria localizada a estrutura auxiliar necessária entre as estações "Centre" e "Gare"?

Neste estágio dos estudos, a área necessária para a construção de uma estrutura auxiliar é estimada em aproximadamente 1500 m², idealmente em uma única peça à direita da estrutura e, caso não seja possível, com um direito de passagem remoto para obras. A localização e as características da estrutura auxiliar serão especificadas no restante dos estudos, uma vez que a localização das estações tenha sido estabilizada e a rota definida com precisão.