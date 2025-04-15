Como será escolhida a localização da estrutura auxiliar entre o centro da cidade e a estação?

Para um túnel de tubo único, as regulamentações exigem acesso emergencial ao túnel a cada máximo 800m, via uma estação ou estrutura auxiliar. No presente caso, a localização da estrutura auxiliar implica ter previamente definido a localização da estação localizada na cidade contrária e a configuração do terminal na estação. Uma vez estabilizados esses elementos, é possível definir uma rota precisa e propor locais para a instalação da estrutura auxiliar. A localização deste último será, portanto, especificada nos demais estudos.

Deve-se notar que a estrutura auxiliar pode ser levemente deslocada em relação à rota e conectada ao túnel do bonde por meio de um túnel de conexão, tomando cuidado para limitar o tempo adicional de acesso para serviços de emergência.