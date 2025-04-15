Quais são os termos e condições para a construção do túnel?

O método de construção escolhido para escavar o túnel é a máquina de perfuração de túneis.

Para que uma máquina de perfuração de túneis comece a cavar, ela deve ter uma espessura de terra acima dela pelo menos igual ao seu diâmetro, ou seja, cerca de dez metros no caso de um monotubo (túnel que acomoda ambos os sentidos do tráfego de bondes). É necessário criar uma vala aberta e depois coberta para permitir a descida gradual do bonde. O comprimento exato da vala depende da inclinação do terreno natural e do limiar máximo permitido para a operação do bonde: é de cerca de 300m. O poço de entrada da máquina de perfuração é feito no final do cut-and-cover, uma vez atingida a profundidade apropriada. A máquina de perfuração de túneis então continua sua descida até atingir a profundidade média do túnel na rota, que é de cerca de 20 metros. Esses elementos serão especificados no restante dos estudos assim que a rota for estabilizada. O perfil longitudinal que permite visualizar a profundidade do túnel em relação ao terreno natural ao longo de toda a rota será compartilhado nesse período.