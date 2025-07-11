Quais são os principais objetivos do projeto de extensão do Bonde T10?

A extensão do bonde T10 ampliaria o serviço da linha existente, que atualmente conecta Antony a Clamart. Ao oferecer uma conexão com a linha N e a futura linha 15 do metrô, a adição dessa ligação conectaria efetivamente a cidade de Clamart e o sul do departamento de Hauts-de-Seine à rede metropolitana, completando assim uma oferta de transporte público considerada insuficiente para as necessidades do território.

De fato, as linhas de ônibus atuais que atendem à estação, em particular a linha 189, oferecem um ótimo serviço ao território, mas enfrentam dificuldades de tráfego em sua rota. Isso leva a tempos de viagem mais longos e torna os tempos de passagem menos confiáveis. Além disso, os ônibus já estão muito movimentados no horário de pico. Na preparação para o projeto, a atratividade da estação Clamart será consideravelmente aumentada devido à entrada em funcionamento da linha 15 do metrô e ao reforço do serviço para a linha N (de 4 a 8 trens por hora nos períodos de pico no curto prazo, depois de 12 trens por hora ou mais no longo prazo). Ao mesmo tempo, as necessidades de viagem devem continuar a se desenvolver com a chegada de novos habitantes e empregos na região. O bonde é uma solução de alto desempenho que oferece melhores condições de viagem aos passageiros.

O projeto de extensão do bonde T10 atende assim a três objetivos principais: