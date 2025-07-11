Qual será a profundidade prevista da estação na área do antigo "Marionnaud" e qual o perímetro previsto para sua construção?

Neste estágio dos estudos, a estação está planejada para estar a uma profundidade de cerca de 25 metros, embora esse ponto precise ser esclarecido posteriormente. As pesquisas realizadas nesse setor possibilitarão aprimorar nosso conhecimento do subsolo e contribuirão para o futuro dos estudos.

Se for escolhida a opção de um túnel duplo, o princípio previsto é inserir um dos dois tubos sob a estrada (Avenue Victor Hugo) e o segundo sob os lotes privados (a serem especificados no restante dos estudos).

O escopo do trabalho será refinado na continuação dos estudos para a investigação pública. O projeto da estação e a organização das obras serão projetados com o objetivo de reduzir o impacto no solo ao máximo possível. Além do terreno necessário para a construção da estrutura no lado ímpar da Avenida Victor Hugo, podem ser necessárias aquisições adicionais de terrenos nas imediações para liberar espaço suficiente para o trabalho. No interesse da transparência, a Île-de-France Mobilités desejava informar os proprietários potencialmente afetados por esta estação por carta, sem que a necessidade de aquisições de terras fossem confirmadas neste momento.

Como lembrete, a área de trabalho inclui a área da futura estrutura, mas também as funcionalidades necessárias para o local (alojamento para funcionários, armazenamento de equipamentos, tráfego de máquinas, etc.).