Por que o cenário acima do terreno não foi mantido ao final da consulta preliminar?

A consulta preliminar confirmou que o cenário acima do solo não parecia sustentável, especialmente considerando seu impacto no terreno e nos edifícios ao longo da rota em Clamart (veja a resposta do proprietário do projeto ao relatório de consulta no site do projeto). A Île-de-France Mobilités decidiu, portanto, não mantê-la, mas se comprometeu a examinar e avaliar as alternativas propostas pelos participantes da consulta preliminar. Uma restituição ao público das análises sobre essas alternativas será organizada na primeira metade de 2025.