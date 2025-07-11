Por que uma estação na área da antiga "Marionnaud"?

Desde a consulta preliminar em 2023, várias opções de instalação foram estudadas, levando em conta o feedback da consulta e as limitações técnicas. Em particular, a localização da estação na área do antigo "Marionnaud" foi sugerida por alguns participantes das reuniões de consulta. A análise multicritério das diferentes opções foi apresentada ao público na primavera de 2025 como parte do workshop de consulta sobre o setor "centro" (o material de apresentação e as atas estão disponíveis no site). A opção de se instalar perto do parque Maison Blanche, mais próximo da principal área comercial, foi descartada por ser considerada muito impactante para o terreno construído. As outras opções foram descartadas por incompatibilidade técnica ou restrições muito fortes para a conclusão do trabalho.

A localização na área do antigo "Marionnaud" apresenta várias vantagens:

Está localizada na rota natural do projeto, a meio caminho entre a prefeitura e a estação, a cerca de 800m desses dois postes, o que permite equilibrar o serviço da extensão T10 e maximizar o número de habitantes e empregos beneficiados pelo bonde;

Os terrenos em questão são relativamente pouco povoados em comparação com os setores mais ao sul da rota, e parcialmente não construídos, com a presença de um pomar. Isso possibilita prever uma redução do impacto do projeto no ambiente construído, de acordo com os objetivos da Île-de-France Mobilités.

A localização das estações, assim como todas as estruturas necessárias para a operação da linha, serão detalhadas nas próximas fases dos estudos de projeto (as necessidades de terreno e financeiras serão reavaliadas).