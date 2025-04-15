Qual é a rota e a duração do cenário previsto?

Ao final da consulta preliminar, realizada de 27 de fevereiro a 24 de abril de 2023, a Île-de-France Mobilités decidiu continuar os estudos de acordo com um cenário de extensão do túnel. De acordo com esse cenário básico, que ainda está sujeito a alterações e será esclarecido à medida que os estudos avançam e a consulta em andamento, o bonde começaria sua descida no nível da estação Jardin Parisien até a entrada do túnel localizado no setor e continuaria sob a floresta de Meudon e o centro da cidade de Clamart. Esse cenário incluiria a criação de 3 novas estações, para mais 3,1 km de rota e 5 minutos de viagem de Jardin Parisien até a estação Clamart:

Prefeitura de Clamart

Centro de Clamart

Estação Clamart

Para permitir que os serviços de emergência tenham acesso mais rápido ao túnel, também seria necessário instalar 2 estruturas auxiliares na rota:

Bois de Clamart (setor de boliche / campo esportivo)

Setor Lazare Carnot.

Para minimizar riscos geotécnicos, a rota evitaria pedreiras subterrâneas tanto quanto possível. Atenção especial também seria dada às interfaces com os outros elementos presentes no porão (estacionamentos subterrâneos, fundações de edifícios, etc.).