Como se deslocar entre os setores da prefeitura de Clamart e Béclère durante o trabalho no aterro? Isso dependerá da localização e configuração do aterro, conforme indicado nos materiais de apresentação (disponíveis aqui). Para todas as configurações, espera-se uma redução no número de faixas de tráfego na Avenue Claude Trébignaud durante as obras. Como o quê:

Para a instalação no setor Jardin Parisien, apenas uma faixa seria mantida em cada direção de tráfego, já que duas faixas de tráfego seriam mobilizadas pelo local para limitar o impacto na floresta.

Para a instalação no setor de Béclère, uma direção de tráfego deve ser desviada para as faixas adjacentes (rua Andras Beck, por exemplo) e o fechamento das ciclovias será esperado.

Estudos adicionais serão realizados assim que o cenário de extensão se estabilizar, para definir melhor o impacto no tráfego e as medidas para reduzir o inconveniente associado.