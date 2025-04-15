No caso de um túnel de dois metros, as estruturas auxiliares em direção ao centro e à estação Clamart seriam removidas?

A solução de dois tubos é um tema para reflexão. Ainda não foi confirmado: discussões sobre esse assunto estão em andamento com os serviços de emergência e os serviços do Estado.

A solução de dois tubos potencialmente possibilitaria evitar a obrigação regulatória de propor uma estrutura para acesso de emergência ao túnel a cada 800m (sujeito à confirmação dos serviços de emergência e do Estado), já que, em caso de incidente em um dos dois tubos, os usuários poderiam ser levados para um local seguro no tubo saudável por meio de ramais localizados a cada máximo 250m. Assim, seria possível remover as estruturas auxiliares localizadas no Bois de Clamart e entre o centro da cidade e a estação.

No entanto, se a distância entre duas estações ultrapassar 1.600m (por exemplo, entre "Mairie" e "Gare" se a estação "Central" for removida), uma estrutura com emergência superficial permanece necessária para garantir a ventilação do túnel.

Deve-se notar que uma estrutura auxiliar requer menos espaço e é menos cara para construir do que uma estação.