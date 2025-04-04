O que está planejado se defeitos forem observados após a passagem da máquina de perfuração de túnel?

Como parte dos estudos em andamento, está planejado um reconhecimento para avaliar a sensibilidade dos edifícios localizados próximos à rota do túnel, de acordo com suas características.

Inventários de edifícios potencialmente interfacientes são normalmente realizados antes e depois do trabalho.

Por fim, o monitoramento preciso do trabalho é realizado à medida que a máquina de perfuração avança, utilizando instrumentos ad hoc posicionados nos edifícios.