Inauguração do bonde T10
Publicado em
Data de publicação: 16 de junho de 2023
10h30 às 12h: Discursos de autoridades no Conjunto Departamental de Sceaux (entrada de Grenouillere)
12h: Abertura da linha
12h às 16h: Entretenimento gratuito
Em torno das 13 estações
Malabaristas, andadores de pernas de pau, burbujadores, palhaços...
A bordo dos trens
Mágicos, caricaturistas, silhouettistas...
Em Antony no Domaine départemental de Sceaux (entrada de Grenouillere): No palco:
Banda, dançarinos e andadores de pernas de pau (11h45 – 12h45)
Show de dança moderna (13h – 13h45) – Pomme d'Amour
Batucada (14h – 14h45) – Timbao
Banda de funk (15h – 16h) – Tarace Boulba
E também:
Cabine de fotos
Oficina de maquiagem
Carrossel ecológico
Labirinto
Afresco participativo,
Magos
Malabarista
Jogo do Ganso Gigante
Em Châtenay-Malabry
Na praça do eco-distrito de LaVallée:
Oficina de Conscientização sobre Compostagem – Joaninhas e Minhocas
Carrossel ecológico
Exposição fotográfica sobre a história do bonde
Concerto moderno de guinguette (14h30-16h) – Mellis
Na Praça Salvador Allende:
Programa de Salsa Cubana
Show de Dança de Jazz Moderno
Introdução à Bachata
Fitness com música
Exposição fotográfica sobre a história do bonde
Pátio de Anteação do Cinema Rex:
Oficina de maquiagem
Estação Malabry
Bicicleta Smoothie
Algodão-doce
Em Plessis-Robinson
, em frente ao Parc Hotel:
Músicos – Crazy Train Orchestra
Escultores de balões
Suporte de tatuagem e glitter
Exposição "Sobre as origens do bonde"
Na Clamart
Rue du Parc
Suporte de conscientização e circuito de iniciação para scooter elétrico
Maquiagem
Exposição fotográfica sobre o bonde T10