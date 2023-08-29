Inauguração do bonde T10

12h às 16h: Entretenimento gratuito

Em torno das 13 estações

Malabaristas, andadores de pernas de pau, burbujadores, palhaços...

A bordo dos trens

Mágicos, caricaturistas, silhouettistas...

Em Antony no Domaine départemental de Sceaux (entrada de Grenouillere): No palco:

Banda, dançarinos e andadores de pernas de pau (11h45 – 12h45)

Show de dança moderna (13h – 13h45) – Pomme d'Amour

Batucada (14h – 14h45) – Timbao

Banda de funk (15h – 16h) – Tarace Boulba



E também:

Cabine de fotos

Oficina de maquiagem

Carrossel ecológico

Labirinto

Afresco participativo,

Magos

Malabarista

Jogo do Ganso Gigante

Em Châtenay-Malabry

Na praça do eco-distrito de LaVallée:

Oficina de Conscientização sobre Compostagem – Joaninhas e Minhocas

Carrossel ecológico

Exposição fotográfica sobre a história do bonde

Concerto moderno de guinguette (14h30-16h) – Mellis

Na Praça Salvador Allende:

Programa de Salsa Cubana

Show de Dança de Jazz Moderno

Introdução à Bachata

Fitness com música

Exposição fotográfica sobre a história do bonde

Pátio de Anteação do Cinema Rex:

Oficina de maquiagem

Estação Malabry

Bicicleta Smoothie

Algodão-doce

Em Plessis-Robinson

, em frente ao Parc Hotel:

Músicos – Crazy Train Orchestra

Escultores de balões

Suporte de tatuagem e glitter

Exposição "Sobre as origens do bonde"

Na Clamart

Rue du Parc

Suporte de conscientização e circuito de iniciação para scooter elétrico

Maquiagem

Exposição fotográfica sobre o bonde T10