Reviva a inauguração do bonde T10 em fotos

Data de publicação: 27 de junho de 2023

Neste sábado, 24 de junho de 2023, a nova linha de bonde T10 entrou em serviço!

Na ocasião, vários momentos de celebração pontuaram esse dia tão especial...

Pela manhã, os financiadores, autoridades eleitas do território e parceiros do projeto Tram T10 se reuniram para descobrir os novos trens e os desenvolvimentos do território durante uma viagem inaugural da estação Jardin Parisien até a estação La Croix de Berny.

Ao chegar ao terminal, a procissão marchou com fanfarra até o Conjunto Departamental de Sceaux para um discurso das autoridades e um gesto inaugural para abrir simbolicamente a linha de bonde T10!

O dia continuou com atividades no resort, a bordo dos trens e nas 4 cidades atravessadas pelo bonde T10. Mágicos, concertos, caricaturistas, andadores de pernas de pau, malabaristas, pintura facial, carrossel, show de dança, batucada... Todos estavam reunidos para fazer deste dia uma verdadeira festa!