Bonde

Nova linhaSaint-Cyr > Saint-Germain

Inquérito público

Publicado em

PDF

Declaração de utilidade pública

2.2 MB

PDF

Folheto de inquérito público

1.4 MB

PDF

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 1. Exemplo A

25.9 MB

PDF

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 2. Exemplo B

1.8 MB

PDF

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 3. Exemplo C

3.2 MB

PDF

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 4. Exemplo D

10.3 MB

PDF

Arquivo de Investigação de Interesse Público - 5. Exemplo E

748.5 KB

PDF

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 6. Prova F

30.6 MB

PDF

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 6. Prova F continuada

12.9 MB

PDF

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 7. Prova G

3.7 MB

PDF

Arquivo de Investigação de Interesse Público - 8. Exemplo H

1.4 MB

PDF

Arquivo de Investigação de Interesse Público - 9. Exemplo I

28.2 MB

PDF

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 1

26.8 MB

PDF

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 2

31.3 MB

PDF

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 3

6.5 MB

PDF

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 4

32.2 MB

PDF

Investigação pública antes do DUP

211.9 KB

PDF

Desmatamento: Conclusões e opiniões

137.3 KB

PDF

PLU: Conclusões e opiniões

739.4 KB

PDF

Abertura de um levantamento preliminar de parcelas

1.7 MB

PDF

Relatório da Comissão de Inquérito

1.8 MB

PDF

Resposta ao Relatório da Comissão de Inquérito

20.2 MB