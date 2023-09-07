[NOVA DATA] As obras na rodoviária Corbeil-Essonnes começarão na segunda-feira, 11 de setembro

Obras no terminal Corbeil-Essonnes – Zola

Desde junho de 2023, as obras começaram na rodoviária Corbeil-Essonnes Zola, que será o terminal da linha. Eventualmente, o terminal será um ponto de recarga para ônibus e também permitirá que os motoristas iniciem e terminem o serviço.

Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho continua agora com a ampliação das plataformas da futura estação Tzen 4, para acomodar os novos ônibus Tzen 4, biarticulados por 24 metros. As plataformas da estação Tzen 1 também serão reurbanizadas.

Quando o trabalho acontece?

Após uma reorganização do cronograma de trabalho, essa fase começará na segunda-feira, 11 de setembro, por uma duração provisória de um mês e meio.

O que isso muda?

A parada Gare de Corbeil-Essonnes não será atendida durante toda a duração das obras e as linhas de ônibus terminarão:

Linhas 301, 303 e 405: Terminal da Subprefeitura

Linha 401: terminal Général de Gaulle (Tarterêts)

Linha 402: terminal Lycée Robert Doisneau (Tarterêts)

O tráfego de carros na Rue Émile Zola e na Avenue Serge Dassault será mantido.