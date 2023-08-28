[Informações da Obra] Terminal da Estação Corbeil-Essonnes – Zola

Data de publicação: 17 de julho de 2023

Desde junho de 2023, começaram as obras na rodoviária Corbeil-Essonnes Zola, que será o terminal da linha Tzen 4. Eventualmente, o terminal será um ponto de recarga para ônibus e também permitirá que os motoristas iniciem e terminem o serviço.

Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho continua agora com a ampliação das plataformas da futura estação Tzen 4, para acomodar os novos ônibus Tzen 4, biarticulados por 24 metros.

As plataformas da estação Tzen 1 também serão reurbanizadas.

Quando o trabalho acontece?

Esta fase de trabalho começará em 24 de julho de 2023 por um período provisório de dois meses.

O que isso muda?

Paradas temporárias foram instaladas na rodoviária Corbeil-Essonnes Zola para as linhas 301, 303 e Tzen 1 (veja o mapa). Desde 10 de julho, as linhas 401, 402 e 405 não atendem mais a estação Corbeil-Essonnes.

O tráfego de carros na Rue Émile Zola e na Avenue Serge Dassault será mantido.

Mais informações sobre desvios de ônibus no site do TICE: bus-tice.com