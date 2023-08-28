Receba informações do site por SMS!

Data de publicação: 9 de junho de 2023

Para permitir que você se mantenha informado sobre o trabalho próximo a você, a equipe do projeto Tzen 4 preparou uma solução simples e prática.

Enviar informações por SMS permite receber notificações sobre canteiros de obras e mantê-lo informado sobre datas de início e término do trabalho, possíveis desvios e informações importantes.

O cadastro é simples e gratuito. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário de registro com seu número de celular. Em seguida, enviaremos as informações diretamente para o seu telefone.