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Por que você escolheu um ônibus com alto nível de serviço em vez de um bonde?
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Por que você escolheu um ônibus com alto nível de serviço em vez de um bonde?
A escolha do BRT é resultado de um equilíbrio entre as necessidades de mobilidade do território – 37.000 passageiros por dia previstos até 2032 – e as restrições da integração urbana.
O trajeto da Tzen 5 atravessa setores densos onde os direitos de passagem disponíveis são estreitos. O BRT facilita a integração do que um bonde, que exige a criação de trilhos ferroviários, uma infraestrutura mais complexa e cara. Para o mesmo comprimento, o custo de investimento de um BRT é, em média, de 20 a 30% menor do que o de um bonde.
No entanto, o Tzen 5 oferecerá um nível de serviço comparável: tráfego em faixas dedicadas, prioridade nos cruzamentos, alta frequência, acessibilidade universal e conforto no resort. E, assim como em um bonde, os empreendimentos serão realizados "de fachada a fachada": calçadas alargadas, ciclovias, recobrimento; transformações que beneficiarão todos os usuários do espaço público.