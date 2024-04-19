Nova linhaParis > Choisy-le-Roi

Um projeto de Ônibus Rápido de Ônibus (BRT) com 9,5 km de extensão, o Tzen 5 atenderá 19 estações em 4 municípios: Paris (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. Sob a gestão do projeto da Île-de-France Mobilités, esse projeto foi projetado em estreita colaboração com as autoridades locais.
O projeto Tzen 5 é:
- Uma oferta de transporte confiável, acessível e confortável que complementará a rede existente e futura.
- Uma rede de ônibus 100% elétricos que operarão em uma "faixa dedicada" em quase toda a rota.
- Uma alavanca para o desenvolvimento dos territórios ocidentais de Paris e Val-de-Marne.
- Um projeto projetado em interconexão com outros meios de transporte (ônibus RER C, TVM e 393, Bonde T9 e o futuro Metrô 15) e projetos locais (operações de desenvolvimento urbano).
Imagem 1 de 4
Plano
Números-Chave
9,5 km
de traçado
4
Municípios atendidos
19
Estações
5:30 da manhã - 00:30 da manhã
Serviço contínuo 7 dias por semana
5 minutos de espera
entre cada ônibus durante o horário de pico
33 minutos
entre Paris-13th e Choisy-le-Roi
Calendário
- 2016Declaração de utilidade pública
- 2018-2019Estudos Preliminares de Projetos (AVP), levantamento de parcelas
- Outono de 2020Validação dos estudos AVP, aprovação do acordo de financiamento do estudo do projeto (PRO)
- 2021Estudos profissionais; Investigação ambiental
- HojeDesde 2022Trabalhos preparatórios e concessionários
- Hoje2024 - 4º QuartoInício das obras de construção do Centro de Operações de Ônibus (COB)
- 2025 - 2º semestreInício do trabalho de infraestrutura de linha