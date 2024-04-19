Nova linhaParis > Choisy-le-Roi

Um projeto de Ônibus Rápido de Ônibus (BRT) com 9,5 km de extensão, o Tzen 5 atenderá 19 estações em 4 municípios: Paris (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. Sob a gestão do projeto da Île-de-France Mobilités, esse projeto foi projetado em estreita colaboração com as autoridades locais.

O projeto Tzen 5 é: