Nova linhaParis > Choisy-le-Roi

Um projeto de Ônibus Rápido de Ônibus (BRT) com 9,5 km de extensão, o Tzen 5 atenderá 19 estações em 4 municípios: Paris (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. Sob a gestão do projeto da Île-de-France Mobilités, esse projeto foi projetado em estreita colaboração com as autoridades locais.

O projeto Tzen 5 é:

  • Uma oferta de transporte confiável, acessível e confortável que complementará a rede existente e futura.
  • Uma rede de ônibus 100% elétricos que operarão em uma "faixa dedicada" em quase toda a rota.
  • Uma alavanca para o desenvolvimento dos territórios ocidentais de Paris e Val-de-Marne.
  • Um projeto projetado em interconexão com outros meios de transporte (ônibus RER C, TVM e 393, Bonde T9 e o futuro Metrô 15) e projetos locais (operações de desenvolvimento urbano).

Intenção de desenvolvimento (não contratual) - Quai Jules Guesde em Vitry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Estado
França Relance
União Europeia
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Cidade de Paris
Île-de-France Mobilités

Notícias

Publicado em

Trabalho preparatório em Vitry-sur-Seine no início de 2026

Números-Chave

9,5 km

de traçado

4

Municípios atendidos

19

Estações

5:30 da manhã - 00:30 da manhã

Serviço contínuo 7 dias por semana

5 minutos de espera

entre cada ônibus durante o horário de pico

33 minutos

entre Paris-13th e Choisy-le-Roi

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2016
    Declaração de utilidade pública
  2. 2018-2019
    Estudos Preliminares de Projetos (AVP), levantamento de parcelas
  3. Outono de 2020
    Validação dos estudos AVP, aprovação do acordo de financiamento do estudo do projeto (PRO)
  4. 2021
    Estudos profissionais; Investigação ambiental
  5. Hoje
    Desde 2022
    Trabalhos preparatórios e concessionários
  6. Hoje
    2024 - 4º Quarto
    Início das obras de construção do Centro de Operações de Ônibus (COB)
  7. 2025 - 2º semestre
    Início do trabalho de infraestrutura de linha