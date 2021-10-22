Financiamento e os atores
Financiamento
Infraestrutura
Ou seja, a construção do próprio terreno, estações e instalações urbanas (calçadas, estradas, instalações para bicicletas) necessárias para a integração do Tzen 5. Estima-se em cerca de €117 milhões excluindo o IVA (nas condições econômicas de agosto de 2014) e é financiado pelo Estado e pela União Europeia (21%), pela Região da Île-de-France (49%), pelo departamento de Val-de-Marne (26,55%) e pela Cidade de Paris (3,45%).
Material rodante
Ou seja, os ônibus custam €25,5 milhões sem impostos. Eles são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.
A fazenda
A operação é 100% financiada pela Île-de-France Mobilités.
Atores
Ao financiar até 21% do projeto de ônibus Tzen 5, o Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France um transporte mais eficiente, permitindo que avancem para uma cidade sustentável e um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.
Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de ônibus com alto nível de serviço faz parte deste grande programa. A Região dedica recursos financeiros muito significativos a ela. Financia o projeto do ônibus Tzen 5 em cerca de 49%.
Como se trata de uma grande questão social, econômica e ambiental, o departamento de Val-de-Marne está mobilizado e comprometido em melhorar a qualidade e a quantidade do transporte público na região. Participa ativamente da implantação da rede de bondes e ônibus em faixas dedicadas, bem como das extensões das linhas de metrô, e apoia a construção das novas linhas Grand Paris Express do metrô. O projeto do ônibus Tzen 5 atende a esse requisito e o Departamento participa do financiamento em cerca de 26,55%.
A luta contra a poluição do ar, principalmente pelo tráfego rodoviário, é uma grande questão de saúde pública e a cidade de Paris tornou isso um tema importante em suas políticas. Assim, a cidade de Paris participa ativamente do desenvolvimento da rede de transporte público e da melhoria das ligações entre Paris e municípios vizinhos. Além das novas soluções alternativas de mobilidade ao carro particular que está implementando, ele atua para um transporte confiável e eficiente, o mais próximo possível das necessidades dos usuários. É por isso que o projeto do ônibus Tzen 5 faz sentido e será cofinanciado pela cidade de Paris com uma proporção de 3,45%.
Como autoridade organizadora da mobilidade sustentável na região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para atender a todos os tipos de mobilidade. Ouvindo o povo da região da Île-de-France, ela trabalha todos os dias para melhorar suas jornadas diárias. Para isso, embarcou em um programa ambicioso de modernização do transporte com orçamentos sem precedentes (novos trens e ônibus, reforço das linhas de ônibus). A Île-de-France Mobilités está constantemente investindo para melhorar a acessibilidade nas estações, o que ajuda a aumentar o conforto de viagem para todos os residentes da Île-de-France. Mais recursos também estão sendo mobilizados para melhorar a segurança dos passageiros (reforço da presença humana no terreno, desenvolvimento de proteção por vídeo, etc.). A Île-de-France Mobilités também pensa na mobilidade em um sentido amplo, oferecendo aos residentes da Île-de-France novas soluções de mobilidade para suas viagens: park and rides, vagas de estacionamento para bicicletas com estacionamento próximo a estações de trem, desenvolvimento de espaços de microtrabalho em estações de trem, etc. A Île-de-France Mobilités está constantemente imaginando novos serviços para tornar suas viagens mais simples e tranquilas, com uma rede de transporte que cresce a cada dia. A Île-de-France Mobilités é a proprietária do projeto, desde os estudos de design até a investigação pública. Ela financia 100% do material rodante da Tzen 5.