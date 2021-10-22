Financiamento e os atores

Atores

Ao financiar até 21% do projeto de ônibus Tzen 5, o Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France um transporte mais eficiente, permitindo que avancem para uma cidade sustentável e um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.

Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de ônibus com alto nível de serviço faz parte deste grande programa. A Região dedica recursos financeiros muito significativos a ela. Financia o projeto do ônibus Tzen 5 em cerca de 49%.

Como se trata de uma grande questão social, econômica e ambiental, o departamento de Val-de-Marne está mobilizado e comprometido em melhorar a qualidade e a quantidade do transporte público na região. Participa ativamente da implantação da rede de bondes e ônibus em faixas dedicadas, bem como das extensões das linhas de metrô, e apoia a construção das novas linhas Grand Paris Express do metrô. O projeto do ônibus Tzen 5 atende a esse requisito e o Departamento participa do financiamento em cerca de 26,55%.

A luta contra a poluição do ar, principalmente pelo tráfego rodoviário, é uma grande questão de saúde pública e a cidade de Paris tornou isso um tema importante em suas políticas. Assim, a cidade de Paris participa ativamente do desenvolvimento da rede de transporte público e da melhoria das ligações entre Paris e municípios vizinhos. Além das novas soluções alternativas de mobilidade ao carro particular que está implementando, ele atua para um transporte confiável e eficiente, o mais próximo possível das necessidades dos usuários. É por isso que o projeto do ônibus Tzen 5 faz sentido e será cofinanciado pela cidade de Paris com uma proporção de 3,45%.