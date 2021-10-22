A obra
As obras na linha de ônibus Tzen 5 estão em andamento desde o início de 2023. Este é um trabalho preparatório, incluindo o realizado pelos concessionários.
Essa fase consiste principalmente em liberar os espaços necessários para a construção da linha e desviar as redes (água, gás, eletricidade, telecomunicações, saneamento, etc.) para preparar o solo na superfície para acomodar a faixa dedicada ao futuro ônibus Tzen 5. Elas continuam e continuarão até 2026.
No segundo semestre de 2025, essa primeira fase de trabalhos será seguida por trabalhos de infraestrutura na linha (terraplenagem, saneamento, meio-fio, estruturas, revestimentos, etc.) e trabalhos com equipamentos (mobiliário da estação, sinalização, conexão de iluminação pública, recarga da estação, greening, etc.).
À medida que o projeto avança, você encontrará nesta página todas as informações sobre a fase, organização e impactos do trabalho, setor por setor.