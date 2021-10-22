Suas ambições

Networking e revitalização do território

A rota e as 19 estações da Tzen 5 conectarão os territórios do leste de Paris, que está passando por grandes mudanças. Ao facilitar o acesso a grandes instalações (escolas, culturais, etc.), a polos econômicos, atuais ou em desenvolvimento, e ao serviço das muitas unidades habitacionais em construção, este projeto contribuirá para revitalizar esse setor e apoiar seu desenvolvimento.

Tornando a viagem mais fluida e facilitando a intermodalidade

Esse novo modo de transporte, inovador, confiável e eficiente, enriquecerá a oferta existente ou planejada na região. Sua rota e estações serão conectadas a redes existentes ou futuras, e suas instalações foram projetadas para facilitar conexões com o modo ferroviário.

O ônibus Tzen 5 permitirá conexões com:

O RER C, as linhas de metrô 14 e 15 e os bondes T3a e T9;

Linhas de ônibus importantes como o Trans-Val-de-Marne (TVM) ou ônibus 393;

Promoção da mobilidade suave e do compartilhamento de espaços públicos

O desenvolvimento da linha Tzen 5 foi projetado para apoiar o desenvolvimento urbano do setor, ajudando a garantir uma melhor divisão do espaço público entre os diferentes modos. O projeto é articulado com o da Rede de Bicicletas da Île-de-France (VIF), e essa ambição se reflete especialmente na criação de instalações cicláveis contínuas, seguras e confortáveis ao longo da rota, bem como na instalação de estacionamento seguro para bicicletas nos terminais e próximos a certas estações.