O projeto
Mapa da Rota 5 da Linha Tzen
Sua carreira
Ao longo de 9,4 km (19 estações), percorridos em 33 minutos graças a um local dedicado em quase toda a rota, o novo ônibus Tzen 5 conectará o 13º arrondissement de Paris (terminal norte, Avenue de France) a Choisy-le-Roi (terminal sul, Avenue du Lugo).
Mapa do território atravessado pela linha 5 de Tzen
Seu território
A futura linha Tzen 5 ligará dois departamentos (Paris e Val-de-Marne) cruzando 4 municípios (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi), componentes de territórios em plena transformação.
Em quase metade de seu trajeto, a linha utilizará infraestrutura construída pelos desenvolvedores de quatro zonas de desenvolvimento concentradas (ZAC) atualmente em construção na parte leste de Paris e Val-de-Marne:
- Em Paris: a zona mista de desenvolvimento Paris Rive Gauche
- Em Ivry-sur-Seine: as Confluências de Ivry ZAC
- Em Vitry-sur-Seine: o projeto Les Ardoines, composto por dois ZAC: Seine Gare Vitry e Gare Ardoines.
Suas ambições
Networking e revitalização do território
A rota e as 19 estações da Tzen 5 conectarão os territórios do leste de Paris, que está passando por grandes mudanças. Ao facilitar o acesso a grandes instalações (escolas, culturais, etc.), a polos econômicos, atuais ou em desenvolvimento, e ao serviço das muitas unidades habitacionais em construção, este projeto contribuirá para revitalizar esse setor e apoiar seu desenvolvimento.
Tornando a viagem mais fluida e facilitando a intermodalidade
Esse novo modo de transporte, inovador, confiável e eficiente, enriquecerá a oferta existente ou planejada na região. Sua rota e estações serão conectadas a redes existentes ou futuras, e suas instalações foram projetadas para facilitar conexões com o modo ferroviário.
O ônibus Tzen 5 permitirá conexões com:
- O RER C, as linhas de metrô 14 e 15 e os bondes T3a e T9;
- Linhas de ônibus importantes como o Trans-Val-de-Marne (TVM) ou ônibus 393;
Promoção da mobilidade suave e do compartilhamento de espaços públicos
O desenvolvimento da linha Tzen 5 foi projetado para apoiar o desenvolvimento urbano do setor, ajudando a garantir uma melhor divisão do espaço público entre os diferentes modos. O projeto é articulado com o da Rede de Bicicletas da Île-de-France (VIF), e essa ambição se reflete especialmente na criação de instalações cicláveis contínuas, seguras e confortáveis ao longo da rota, bem como na instalação de estacionamento seguro para bicicletas nos terminais e próximos a certas estações.
Seus pontos fortes
Uma infraestrutura de alto desempenho, confortável e ecologicamente exemplar
O projeto faz parte da política ambiciosa da Île-de-France Mobilités em termos de desenvolvimento sustentável. O objetivo é promover a transição modal do carro para um sistema de transporte público de zero emissões e ambientalmente amigável, composto por veículos modernos e eficientes, confortáveis e acessíveis a todos.
Os desenvolvimentos de infraestrutura do Tzen 5 possibilitarão alcançar um nível exemplar de qualidade de serviço:
- Uma faixa dedicada na maioria das rotas
- Um sistema de prioridade em cruzamentos equipado com semáforos
- Uma distância média entre estações da ordem de 500 m
- Resorts acessíveis a todos, confortáveis e estéticos
- Um sistema de informação ao passageiro em tempo real
Um Centro de Operações de Ônibus (COB) de última geração
O centro de operações de ônibus (ou COB) é o centro nervoso da organização e gestão de uma linha de ônibus. Reúne todas as funções necessárias para o bom funcionamento de uma linha: operações de manutenção, armazenamento e recarga de ônibus, recepção e administração da equipe e comando centralizado da linha.
A Tzen 5 COB estará localizada em um terreno de 14.600 m² no território da cidade de Choisy-le-Roi. Seu design foi projetado para combinar qualidade visual, desempenho ambiental e conforto para a equipe. As obras de construção do COB começarão no quarto trimestre de 2024.
- Vista da fachada leste da COB a partir do cruzamento com a Avenue de Lugo/saída da A86 Perspectiva não contratual © Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
- Vista elevada das árvores que cobrem a área de armazenamento de ônibus, do lado da Voie des Roses Perspectiva não contratual © Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
Desenvolvimentos qualitativos
Paisagismo bonito
A Tzen 5 percorre o Sena ao longo de todo o seu percurso. Uma das escolhas paisagísticas do projeto é recriar um diálogo entre a cidade e a água, o Sena e seu tecido urbano, dando um grande espaço para as plantas.
O paisagismo planejado é baseado em uma estratégia real de plantas, baseada em escolhas variadas e coerentes de alturas e formatos das árvores, qualidades da folhagem, espécies, estruturas (alinhamentos, bosques) e até espaçamento para o plantio. Essa abordagem visa criar um verdadeiro cinturão verde, ao longo de toda a linha, conferindo-lhe uma identidade paisagística forte, ao mesmo tempo em que oferece conforto (sombra, frescura, estética, etc.) aos usuários da linha. Ao oferecer um espaço maior para a natureza, o desenvolvimento da linha Tzen 5 dará uma nova face urbana e paisagística e melhorará a qualidade dos espaços públicos atravessados.
Layouts urbanos confortáveis e estéticos
Diagrama esquemático para o desenvolvimento de uma estação Richez_Associés Tzen 5 ©
- As estações
Porta de entrada para o serviço de transporte, centralidade para as cidades e distritos atravessados; A estação é um elemento de identidade que é um lugar emblemático da vida na linha. Acessível a todos graças à presença de uma rampa, equipada com um sistema de videovigilância, sistematicamente cercada por duas árvores e coberta com partes sólidas para proteger os usuários do mau tempo e do calor: as estações Tzen5 serão projetadas como verdadeiros refúgios, oferecendo uma espera confortável para todos os usuários.
Site dedicado construído antes da fase, "Voie Ciblex", ZAC Confluência Ivry, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- A plataforma
A plataforma será o fio condutor para o desenvolvimento da linha Tzen 5 e o meio de garantir sua continuidade visual ao longo das diferentes sequências cruzadas. Será discreto, para se encaixar o melhor possível no tecido urbano existente, ao mesmo tempo em que será visível em um asfalto claro, possibilitando contrastar com a estrada e tornar sua proibição intuitivamente visível para os motoristas.
Ciclovia bidirecional, avenue de l'Industrie, confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- Faixas dedicadas à mobilidade suave
As calçadas adjacentes à plataforma serão tratadas na continuidade do asfalto leve dedicado à plataforma, a fim de distinguir visualmente as diferentes faixas e seus usos, além de permitir que pedestres e ciclistas desfrutem de um espaço alargado, unificado e silencioso entre cada passagem da Tzen 5.
O projeto prevê a criação de uma rota ciclável ao longo da rota da Tzen 5. As superfícies das ciclovias e faixas serão tratadas de acordo com as sequências cruzadas, para garantir continuidade visual com as instalações pré-existentes e ao redor, permitindo uma distinção na funcionalidade dos espaços para reforçar a segurança dos usuários ao moderar os passos
- Os móveis
O mobiliário urbano existente ao longo do trajeto, específico para cada cidade, difere em termos de modelos e cores. A identidade visual das quatro cidades atravessadas será respeitada e renovada como parte do desenvolvimento da Tzen 5, enquanto busca uma certa unidade do mobiliário da linha ao longo do trajeto (mesmo acabamento, por exemplo), dividida em três categorias principais:
- Mobiliário de proteção: pilardos serão instalados à direita de cada passagem de pedestres e barreiras para proteger certas seções, principalmente em cruzamentos;
- Móveis de conforto ou comodidade: bancos serão instalados regularmente nas rotas para pedestres e 6 portabicicletas serão instalados sistematicamente ao lado das estações;
- Limpeza de móveis: lixeiras, facilmente identificáveis como incentivo, serão instaladas em cada estação e em cada cruzamento.