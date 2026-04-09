Como foram decididos o trajeto e a localização das estações?

A rota Tzen 5 foi definida após estudos aprofundados voltados a otimizar o serviço para áreas com alto potencial de desenvolvimento. A rota conecta os principais centros de atividade, atuais e planejados, e facilita o acesso a instalações públicas, áreas residenciais e áreas de emprego.

A localização das 19 estações atende a três critérios principais:

- A distância entre estações: cerca de 400 metros em média, para equilibrar o serviço local e o tempo de viagem

- Proximidade a pontos de interesse: áreas residenciais, lojas, instalações públicas, áreas de emprego

- Conexões: facilitam conexões com as linhas de metrô, RER, bonde e ônibus