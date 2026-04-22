O que é Tzen 5?

A Tzen 5 é uma nova linha de Ônibus Rápido (BRT) que conectará Paris (13º arrondissement) a Choisy-le-Roi. Com 9,5 km de extensão, ela atenderá 19 estações distribuídas por 4 municípios: Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. A Tzen 5 circulará em uma faixa dedicada durante quase toda a sua rota, garantindo tempos de viagem controlados e regularidade ideal. Além da criação do local dedicado, o projeto é acompanhado por uma ambiciosa requalificação urbana e paisagística do espaço público: instalações para ciclismo e pedestres, regreening, reorganização das estradas e melhoria do ambiente de vida. Essas transformações são realizadas pela Île-de-France Mobilités, ou pelos desenvolvedores locais dos distritos atravessados, tornando o Tzen 5 um verdadeiro projeto de transformação urbana a serviço dos territórios.