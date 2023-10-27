Um meio de transporte "acessível": o que é isso?
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Vamos analisar mais de perto os diversos desenvolvimentos que contribuem para a construção de uma rede de transporte acessível antes, durante e depois de uma viagem.
© Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités - um elevador na plataforma da linha 14 do metrô em Saint-Lazare
Um meio de transporte acessível permite que todos, independentemente da situação, viajem de forma independente.
Uma visão de acessibilidade defendida pela Île-de-France Mobilités, que investe todos os anos em uma política de transformação ativa de sua rede, para e em direção à mobilidade cada vez mais adaptada aos seus passageiros. Uma política realizada em conjunto com associações de usuários, operadores, autoridades locais e a Região da Île-de-France.
Vamos analisar mais de perto os diferentes desenvolvimentos que contribuem para a construção da mobilidade acessível.
Antes da viagem: acesso aos prédios
- Desenvolvimento do entorno direto de paradas, estações e estações, bem como acesso nivelado e sem barreiras à infraestrutura,
- Entradas e saídas por portas automáticas e de vidro com adesivos para facilitar a circulação e despertar a vigilância dos usuários,
- Fitas de aviso Pododactile indicando escadas, escadas rolantes, elevador, bilheteria, entrada, saída e borda de plataforma,
- Tiras guia para pessoas com deficiência visual encontrarem seu caminho,
- Passagens alargadas para a circulação confortável de todos,
- Planos inclinados para facilitar a passagem de pessoas em cadeiras de rodas,
- Rampas de acesso.
Uma estação ou estação é considerada acessível quando uma pessoa com mobilidade reduzida pode acessá-la sem impedimentos a partir da proximidade imediata na estrada, se deslocar e utilizar os serviços oferecidos para viagens (recepção, venda de bilhetes, informações e embarque no trem).
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - pistas de guia no chão da estação Saint-Lazare.
© Mélanie-Jane FREY - Île-de-France Mobilités - tiras para os pés na estação Bécon-les-Bruyères.
Antes da viagem: acesso a informações e bilhetagem
- Sistema de informações ao passageiro que seja visual e sonoro,
- Balcões rebaixados e máquinas de venda automática para uso de usuários de cadeira de rodas,
- Assistência por voz para pessoas com deficiência visual nas máquinas de autoatendimento,
- Presença de uma fita magnética, um sistema de assistência auditiva instalado no balcão ou no ônibus para pessoas surdas ou com deficiência auditiva,
- Equipe treinada para acolher e informar pessoas com deficiência,
- Os faróis sonoros podem ser acionados com o controle remoto universal para localizar entradas e pontos de serviço para pessoas com deficiência visual.
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - símbolo do loop magnético em um ônibus.
Antes da jornada: acesso às plataformas e trilhos
- Salas de espera com assentos,
- Plataformas alargadas para uma circulação confortável para todos,
- Presença de escadas rolantes e elevadores para acesso às plataformas,
- Sistema de informações ao passageiro que seja visual e sonoro,
- Marcações (tiras pododactil) para aumentar a conscientização sobre plataformas, elevadores, escadas rolantes e degraus.
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - Escada rolante e elevador na estação Nation na RER A.
Durante a viagem: a bordo
- Abertura automática das portas do veículo,
- Plataformas elevadas : a plataforma e o trem estão no mesmo nível para facilitar o embarque no veículo,
- Sinal sonoro e luminoso anunciando a abertura e fechamento das portas para despertar a vigilância,
- Sistema de informações ao passageiro, tanto visual quanto sonoro , para indicar as diferentes estações onde o veículo para na rota,
- Vagas reservadas para usuários de cadeira de rodas.
Dentro do RER NG, um trem 100% acessível. Aqui está um espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida.
Na rede rodoviária
- Em pontos de ônibus e bondes, as calçadas são adaptadas para o embarque de cadeiras de rodas e facilitam o acesso para carrinhos de bebê e pessoas com mobilidade reduzida,
- Paradas cobertas com lugares de espera sentados,
- Ônibus equipados com uma lacuna entre a estrada e o ônibus para facilitar o embarque,
- Vagas reservadas para usuários de cadeira de rodas a bordo.
© Clermont FU - Île-de-France Mobilités - Inauguração do ônibus Aptis 100% elétrico em Versalhes em 28 de junho de 2017
Cientes das melhorias e esforços que ainda precisam ser feitos, ano após ano, a Île-de-France Mobilités está investindo em uma rede regional de transporte público cada vez mais acessível.
Além dos desenvolvimentos concretos e do trabalho realizado na rede, outras iniciativas estão sendo implementadas para facilitar um pouco a circulação de pessoas afetadas por problemas de mobilidade.