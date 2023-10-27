Um meio de transporte "acessível": o que é isso?

Um meio de transporte acessível permite que todos, independentemente da situação, viajem de forma independente.

Uma visão de acessibilidade defendida pela Île-de-France Mobilités, que investe todos os anos em uma política de transformação ativa de sua rede, para e em direção à mobilidade cada vez mais adaptada aos seus passageiros. Uma política realizada em conjunto com associações de usuários, operadores, autoridades locais e a Região da Île-de-France.

Vamos analisar mais de perto os diferentes desenvolvimentos que contribuem para a construção da mobilidade acessível.