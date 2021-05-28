Plano de acessibilidade digital da Île-de-France Mobilités.

Sobre a Acessibilidade Digital

A Île-de-France Mobilités é vigilante para garantir que todos possam ter acesso aos seus serviços e redes. Atenção especial é dada às pessoas com deficiência, em particular ao desenvolvimento dos serviços PAM (Para Ajudar na Mobilidade) e ao transporte escolar adaptado, mas também ao plano diretor de acessibilidade, dotado com 1,4 bilhão de euros para que estações que capturam 95% do tráfego possam ser acessíveis até 2024.

Todas as novas linhas, independentemente do modo, estão acessíveis. E com a renovação do material rodante, também são levadas em conta deficiências cognitivas e mentais.

A acessibilidade digital não é exceção a essa preocupação. Ela é considerada no desenvolvimento e fornecimento de sites e aplicativos para os diversos públicos aos quais o Île-de-France Mobilités é direcionado, tanto ao público quanto à sua equipe, funcionários e agentes internos do Île-de-France Mobilités.

Esse desejo é ilustrado em particular pelo desenvolvimento e publicação de um plano de acessibilidade digital plurianual associado a um plano de ação anual, com o objetivo de apoiar a conformidade com o RGAA (Quadro Geral de Melhoria da Acessibilidade) e a melhoria gradual dos sites e aplicativos envolvidos.

Recursos humanos e financeiros dedicados à acessibilidade digital

O desenvolvimento, monitoramento e atualização desse plano plurianual e dos planos de ação anuais associados são responsabilidade do Departamento de Comunicação da Île-de-France Mobilités

([email protected]).

Sua missão é promover a acessibilidade digital por meio da disseminação de padrões e boas práticas; apoiar as equipes da Île-de-France Mobilités por meio de ações de conscientização e treinamento para equipes internas; monitorar a aplicação dos requisitos de acessibilidade por meio de auditorias; para apoiar solicitações dos usuários. Em geral, é responsável pela qualidade do serviço prestado aos usuários com deficiência.

O procedimento de recrutamento será atualizado conforme necessário.

Organização da consideração da acessibilidade digital

Levar em conta a acessibilidade digital exige:

uma adaptação da organização interna da produção e gestão dos sites e aplicativos envolvidos;

o apoio aos agentes por meio de ações de conscientização e treinamento;

uma mudança nos procedimentos de compras;

o cuidado de pessoas com deficiência quando relatam dificuldades.

Os elementos abaixo descrevem os pontos importantes nos quais o Departamento de Comunicação da Île-de-France Mobilités irá se apoiar para melhorar a acessibilidade digital de todos os seus sites e aplicativos.

Ações de conscientização e treinamento

Durante o período de aplicação deste programa plurianual, serão propostas ações de conscientização e treinamento. Eles permitirão que agentes que trabalham em sites e aplicativos desenvolvam, editem e disponibilizem conteúdo acessível online. Serão realizados trabalhos exploratórios para identificar as necessidades de ações de conscientização e treinamento.

Aqui estão as principais linhas dessas ações:

→ aumentar a conscientização : fazer as pessoas entenderem o interesse em respeitar as regras das boas práticas de acessibilidade digital e os benefícios obtidos.

Agentes envolvidos: gerência geral, diretores, chefes de departamento, gerentes de projeto e para todos os novos funcionários.

→ treinar : adquirir as melhores práticas essenciais para criar sites acessíveis.

Agentes envolvidos: departamento de comunicação, gerentes de projetos de TI, gerentes de projetos de negócios.

→ treinar : editar e publicar conteúdo acessível.

Agentes envolvidos: colaboradores do site, Intranet, Extranet, editora ou patrocinadora de documentos de automação de escritório, novos funcionários.

Uso de expertise externa

A Île-de-France Mobilités conta com especialistas externos para melhorar a acessibilidade de seus sites e aplicativos empresariais, aos quais confia o máximo possível:

→ ações de conscientização;

→ ações de treinamento;

→ auditorias e ações de suporte para a acessibilidade dos sites e aplicativos envolvidos.

Testes de Usuário

Se testes de usuários forem organizados, durante a fase de design, validação ou desenvolvimento de um site ou aplicativo, o painel de usuários incluirá pessoas com deficiência tanto quanto possível. Esses testes têm como objetivo identificar os principais bloqueios e priorizar as melhorias a serem realizadas.

Consideração da acessibilidade nos procedimentos de compras

A acessibilidade digital e o cumprimento da RGAA devem ser uma cláusula vinculativa nas convocações web da Île-de-France Mobilités e participar da avaliação da qualidade da oferta do prestador de serviços ao realizar pedidos por meio de chamados a licitações, em particular.

A capacidade de levar em conta os requisitos de conformidade com a RGAA dos prestadores de serviços deve ser um critério a considerar na análise de licitações.

Os procedimentos para elaboração de contratos, bem como as regras para avaliação de candidaturas, serão adaptados para levar em conta os requisitos de conformidade com a RGAA. Serão realizados trabalhos exploratórios para atualizar os procedimentos de aquisição.

Recrutamento

Atenção especial será dada às habilidades de acessibilidade digital dos funcionários que trabalham em serviços digitais, durante a criação das descrições de cargos e procedimentos de recrutamento. Serão realizados trabalhos exploratórios para atualizar os procedimentos relacionados à gestão de recursos humanos.

Gerenciando o Feedback dos Usuários

De acordo com as disposições da RGAA e as expectativas legítimas dos usuários, um meio de contato é estabelecido, à medida que o trabalho de conformidade avança, em cada site ou aplicativo para permitir que usuários com deficiência relatem suas dificuldades.

Processo de controle e validação

Cada local ou aplicação estará sujeito a controles de disponibilidade total ou parcial. Essas verificações possibilitarão estabelecer uma declaração de acessibilidade de acordo com os termos da lei.

Para garantir sinceridade e independência, esse controle será realizado internamente por uma pessoa treinada que não tenha participado do projeto ou por meio de um palestrante externo especializado.

Essas operações de controle, que têm como objetivo elaborar ou atualizar declarações de conformidade, são realizadas além das operações usuais de receita e controle intermediário, que serão organizadas, se necessário, ao longo da vida dos projetos.

Identificação, avaliação e qualificação

A Île-de-France Mobilités gerencia um grande número de sites e aplicativos web para o público ou sua equipe. Um censo exaustivo está sendo realizado.

Este censo especifica para cada site ou aplicativo: a URL, o serviço fornecido, a data de publicação e o ciclo de vida (data da próxima reformulação), o público quando ele é conhecido, o nível de prioridade e a conclusão das auditorias.

Avaliações rápidas de acessibilidade, que servem de base para o desenvolvimento de intervenções de auditoria, foram ou serão realizadas em todos os sites e aplicações envolvidos. Essas avaliações abrangem um número limitado de critérios escolhidos por sua relevância na avaliação da complexidade e viabilidade de atualizá-los para o padrão.

Dadas as informações coletadas durante o desenvolvimento deste plano, a complexidade dos locais e aplicações, sua priorização e avaliação em termos de viabilidade, as operações de conformidade serão distribuídas entre os anos de 2021 e 2023.

Agenda planejada de intervenções

Planos Anuais

Esse plano plurianual é acompanhado por planos de ação anuais que descrevem detalhadamente as operações implementadas para atender a todas as necessidades da Île-de-France Mobilités em termos de acessibilidade digital:

→ Plano Anual 2021

→ Plano Anual 2022 (em breve)

→ Plano Anual 2023 (em breve)

Saiba mais sobre o nível de acessibilidade digital do site iledefrance-mobilites.fr