Tarifas reduzidas para crianças e passeios escolares

Escola, atividades extracurriculares e atividades extracurriculares

Grupos de alunos do ensino fundamental II e grupos de jovens com menos de 16 anos em escolas primárias, acompanhados por um professor que viajam como parte de um passeio educacional, cultural, esportivo ou social organizado por uma associação, uma autoridade local ou um estabelecimento público podem se beneficiar de uma tarifa reduzida de 50% nos bilhetes de transporte público para a rede Île-de-France (metrô, trem, RER, ônibus de bonde).

Essa taxa se aplica no contexto de um passeio educacional, cultural, esportivo ou social, organizado por:

uma escola,

uma comunidade,

uma associação,

um estabelecimento público.

A compra de ingressos com desconto no Navigo Easy Pass é feita pelo correio através do site de Contas Chave da Île-de-France Mobilités e é entregue em média até 6 dias.