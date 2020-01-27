Tarifas reduzidas para crianças e passeios escolares
Crianças de 4 a menos de 10 anos podem viajar na Île-de-France com bilhetes de tarifa reduzida (Bilhete de Ônibus-Bonde, Bilhete Metrô-Trem-RER).
Crianças de 4 a 11 anos inclusive, inclusive, também podem se beneficiar da tarifa Child no pacote Paris Visite (50% de desconto em relação ao preço cheio).
O pacote Imagine R também permite que todas as crianças em idade escolar viajem ilimitado em Île-de-France, a um custo atraente!
Escola, atividades extracurriculares e atividades extracurriculares
Grupos de alunos do ensino fundamental II e grupos de jovens com menos de 16 anos em escolas primárias, acompanhados por um professor que viajam como parte de um passeio educacional, cultural, esportivo ou social organizado por uma associação, uma autoridade local ou um estabelecimento público podem se beneficiar de uma tarifa reduzida de 50% nos bilhetes de transporte público para a rede Île-de-France (metrô, trem, RER, ônibus de bonde).
Essa taxa se aplica no contexto de um passeio educacional, cultural, esportivo ou social, organizado por:
- uma escola,
- uma comunidade,
- uma associação,
- um estabelecimento público.
A compra de ingressos com desconto no Navigo Easy Pass é feita pelo correio através do site de Contas Chave da Île-de-France Mobilités e é entregue em média até 6 dias.
Requisitos de elegibilidade
Para aproveitar a taxa reduzida, o grupo deve:
- Inclua pelo menos 10 jovens (além de 10, um companheiro adicional também pode se beneficiar da tarifa reduzida).
- Para creches/escolas primárias e centros de lazer: 1 acompanhante para cada 8 crianças. Uma pessoa adicional acompanhante é permitida para cada 8 ou 10 crianças ou jovens em excesso.
- Viajar juntos, sem separação do grupo.
- Esteja em posse de uma "Declaração de Honra – Grupo de Jovens", devidamente preenchida, datada, carimbada e assinada pelo líder do grupo antes da viagem.
Ingressos com desconto disponíveis
Jardim de infância, escolas primárias e centros de lazer
- Bilhete de ônibus-bonde com desconto
- Bilhete reduzido do Metro-Trem-RER
Escolas de ensino fundamental, ensino médio, associações, autoridades locais e estabelecimentos públicos:
- Bilhete reduzido do Metro-Trem-RER
Informações importantes
- Cada jovem e acompanhante devem ter um cartão Navigo Easy carregado com um bilhete de transporte. O Navigo Easy Pass é um cartão recarregável e anônimo vendido por 2 euros. Os materiais destinados às escolas francesas são gratuitos.
- O grupo deve viajar junto, sem parar no caminho.
- Para grupos de 80 pessoas ou mais, recomenda-se notificar as estações da SNCF sobre a partida e chegada com pelo menos 24 horas de antecedência.
- O certificado deve ser entregue na saída. Apenas atividades canceladas são elegíveis para reembolso.