Preços dependendo do bilhete

O bilhete de papelão,

Para viajantes casuais e turistas

Ingressos disponíveis como bilhetes de papelão

Ilustração de um viajante comprando um bilhete t+ em uma bilheteria.

Como eu consigo isso?

Vá a uma bilheteria na estação/estação ou a uma máquina de venda automática.

Nota: o bilhete t+ é vendido apenas individualmente. É possível carregá-los até as 22h no seu Navigo Easy Pass ou no seu celular.

Serviço

  • Aviso: o bilhete magnético pode desmagnetizar. É por isso que o passe Navigo Easy deve ser preferido.
  • Nesse caso, você pode trocar sua passagem em uma bilheteria da estação ou estação.

Política

Nenhum dado pessoal registrado, o suporte é anônimo.