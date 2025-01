Un moyen de transport “accessible” : qu’est-ce-que c’est ?

Un moyen de transport accessible permet à chacun, quelle que soit sa situation, de se déplacer en autonomie.

Une vision de l'accessibilité défendue par Île-de-France Mobilités, qui investit chaque année dans une politique de transformation active de son réseau, pour et vers une mobilité de plus en plus adaptée à ses voyageurs. Une politique menée de pair avec les associations d’usagers, les opérateurs, les collectivités territoriales et la Région Île-de-France.

Zoom sur les différents aménagements qui participent à la construction d'une mobilité accessible.