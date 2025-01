Les initiatives pour l’accessibilité sur notre réseau

Les forfaits "accessibilité" pour voyager sur notre réseau

Le forfait Améthyste

Le forfait Améthyste est gratuit et délivré sur un pass Navigo. Il permet de voyager en illimité dans les zones de validité du passe.

Il est réservé aux:

Séniors,

Adultes handicapés,

Inaptes au travail,

anciens combattants,

veuves de guerre,

vivant en Île-de-France et sous conditions de ressources ou de statut.

Le forfait Améthyste est acheté et distribué par les départements et la ville de Paris, qui décident indépendamment des bénéficiaires et de la participation financière du voyageur. La demande d'obtention doit être faite au Département ou auprès du CCAS de votre commune.

Forfaits et titres à destination des personnes en situation de handicap

Réduction de 50 % ou gratuité pour les personnes en situation de handicap* et la gratuité pour leur accompagnateur.

*voire conditions sur notre site internet.