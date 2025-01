Forfaits ou titres personne en situation de handicap

L'Agence Solidarité Transport pourra le commander pour vous. Vous pouvez également en obtenir un gratuitement :

- soit immédiatement en agence commerciale, comptoir ou guichet multiservices RATP ou SNCF Transilien (en présentant un justificatif d’identité et un justificatif de domicile) ;

- soit sous 3 semaines maximum à partir de la rubrique « Je gère ma carte » , gérée par Comutitres S.A.S,ou en renvoyant à l’agence Navigo le formulaire de demande disponible aux guichets des stations et gares de la RATP et de Transilien SNCF.

Vous n’avez pas besoin de passe Navigo si vous ne résidez pas en Ile-de-France.