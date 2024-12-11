Les tarifs Île-de-France Mobilités 2025
Le prix de vos titres de transport évolue en 2025. Récapitulatif des différents titres et de leur nouveau tarif.
Retrouvez les nouveaux tarifs du passe Navigo et des différents titres de transport sur le site d'Île-de-France Mobilités
Tarifs transport titre à l'unité
Tarifs des tickets dématérialisés
- ticket t+ vendu à l’unité : 2,50 €
- ticket d’accès à bord-SMS : 2,50 €
- ticket OrlyBus dématérialisé : 13,00 €
- ticket RoissyBus dématérialisé : 13,00 €
- ticket Métro Train RER à l'unité (plein tarif) : 2,50 €
- ticket Métro Train RER à l'unité (tarif réduit) : 1,25 €
- ticket Paris Région <> Aéroports à l'unité (plein tarif) : 13,00 €
- ticket Paris Région <> Aéroports à l'unité (tarif réduit) : 6,50 €
- ticket Bus Tram à l'unité (plein tarif) : 2,00 €
- ticket Bus Tram à l'unité (tarif réduit) : 1,00 €
Tarifs des tickets papiers
- ticket t+ vendu à l’unité : 2,50 €
- ticket d’accès à bord : 2,50 €
- ticket OrlyBus : 13,00 €
- ticket RoissyBus : 13,00 €
- ticket Orlyval : 13,00 €
- ticket Origine-Destination à l’unité (plein tarif) : 2,50 €
- ticket Origine-Destination à l’unité (tarif réduit) : 1,25 €
Tarifs des trajets pour les utilisateurs du Navigo Liberté+ :
- Trajet bus tram payé a posteriori (plein tarif) : 1,60 €
- Trajet bus tram payé a posteriori (tarif réduit) : 0,80 €
- Trajet métro train RER payé a posteriori (plein tarif) : 1,99 €
- Trajet métro train RER payé a posteriori (tarif réduit) : 0,99 €
- Trajet aéroport payé a posteriori (plein tarif) : 13,00 €
- Trajet aéroport payé a posteriori (tarif réduit) : 6,50 €
- Trajet Orlybus payé a posteriori : 13,00 €
- Trajet Roissybus payé a posteriori : 13,00 €
- Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (plein tarif) : 5,95 €
- Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (tarif réduit) : 2,97 €
- Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (plein tarif) : 7,05 €
- Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (tarif réduit) : 3,52 €
- Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (plein tarif) : 9,45 €
- Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (tarif réduit) : 4,72 €
*Avec le Navigo Liberté+, vous avez un tarif préférentiel pour vous rendre dans les zones de proximité proches des aéroports :
- zone de proximité A : Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- zone de proximité B : Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- zone de proximité C : Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tarifs transport à l'année*
Tarifs Navigo Annuel
- Toutes zones : 976,80 €
- Zone 2-3 : 910,80 €
- Zone 3-4 : 886,60 €
- Zone 4-5 : 864,60 €
Tarif Navigo Annuel Tarification Senior
- Senior : 532,80 € par an
*Tarifs hors frais de souscription.
Tarifs transport au mois
Tarifs forfait Navigo Mois
- Toutes zones : 88,80 €
- Zone 2-3 : 82,80 €
- Zone 3-4 : 80,60 €
- Zone 4-5 : 78,60 €
Tarifs Forfait Réduction Solidarité 75 % Mois
- Toutes zones : 22,20 €
- Zone 2-3 : 20,70 €
- Zone 3-4 : 20,15 €
- Zone 4-5 : 19,65 €
Tarif Forfait Navigo Réduction 50 % Mois
- Toutes zones : 44,40 €
- Zone 2-3 : 41,40 €
- Zone 3-4 : 40,30 €
- Zone 4-5 : 39,30 €
Tarifs transport à la semaine
Tarifs Navigo Semaine
- Toutes zones : 31,60 €
- Zone 2-3 : 29,60 €
- Zone 3-4 : 28,60 €
- Zone 4-5 : 28,20 €
Tarifs Forfait Navigo Réduction Solidarité 75 % Semaine
- Toutes zones : 7,90 €
- Zone 2-3 : 7,40 €
- Zone 3-4 : 7,15 €
- Zone 4-5 : 7,05 €
Tarif Forfait Navigo Réduction 50 % Semaine
- Toutes zones : 15,80 €
- Zone 2-3 : 14,80 €
- Zone 3-4 : 14,30 €
- Zone 4-5 : 14,10 €
Tarifs Navigo jour
- Toutes les zones (1-5) : 12 €
À savoir : Le Navigo jour vous permet de voyager partout en Île-de-France toutes zones confondues en 2025 à l'exception des aéroports.
Tarifs Forfait imagine R rentrée 2025-2026 (toutes zones)*
- Imagine R Scolaire : 384,30 €
- Imagine R Etudiant : 384,30 €
- Imagine R Junior : 16,80 €
*Tarifs hors frais de dossier
Tarifs Paris Visite*
1 jour
- Toutes zones : 29,90 €
2 jours
- Toutes zones : 44,45 €
3 jours
- Toutes zones : 62,30 €
5 jours
- Toutes zones : 76,25 €
*Ce forfait est valable pour les dessertes aéroports.
*Le demi-tarif est appliqué pour les enfants entre 4 ans à moins de 10 ans exclus.
Tarif du forfait anti-pollution
- forfait anti-pollution : 4 €