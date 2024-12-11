Les tarifs Île-de-France Mobilités 2025

Tarifs des trajets pour les utilisateurs du Navigo Liberté+ :

Trajet bus tram payé a posteriori (plein tarif) : 1,60 €

Trajet bus tram payé a posteriori (tarif réduit) : 0,80 €

Trajet métro train RER payé a posteriori (plein tarif) : 1,99 €

Trajet métro train RER payé a posteriori (tarif réduit) : 0,99 €

Trajet aéroport payé a posteriori (plein tarif) : 13,00 €

Trajet aéroport payé a posteriori (tarif réduit) : 6,50 €

Trajet Orlybus payé a posteriori : 13,00 €

Trajet Roissybus payé a posteriori : 13,00 €

Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (plein tarif) : 5,95 €

Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (tarif réduit) : 2,97 €

Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (plein tarif) : 7,05 €

Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (tarif réduit) : 3,52 €

Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (plein tarif) : 9,45 €

Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (tarif réduit) : 4,72 €

*Avec le Navigo Liberté+, vous avez un tarif préférentiel pour vous rendre dans les zones de proximité proches des aéroports :