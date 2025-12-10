Les tarifs Île-de-France Mobilités 2026
Le prix de vos titres de transport évolue au 1ᵉʳ janvier 2026. Récapitulatif des différents titres et de leur nouveau tarif.
Tarifs transport titre à l'unité
|Titre
|Tarif
|Ticket d’accès à bord – SMS
|2,55 €
|Ticket d’accès à bord – Carte Bancaire
|2,55 €
|Ticket d’accès à bord
|2,50 €
|Ticket Métro -Train-RER à l’unité (plein tarif)
|2,55 €
|Ticket Métro -Train-RER à l’unité (tarif réduit)
|1,30 €
|Ticket Bus-Tram à l’unité (plein tarif)
|2,05 €
|Ticket Bus-Tram à l’unité (tarif réduit)
|1,05 €
|Ticket Paris Région ↔ Aéroports à l’unité (plein tarif)
|14,00 €
|Ticket Paris Région ↔ Aéroports à l’unité (tarif réduit)
|7,00 €
|Ticket Roissybus
|14,00 €
|Ticket Orlyval (plein tarif)
|14,00 €
|Ticket Orlyval (tarif réduit)
|7,00 €
Tarifs des trajets pour les utilisateurs du Navigo Liberté+ :
|Titre
|Prix
|Trajet Métro-Train-RER à l'unité payé a posteriori (plein tarif)
|2,04 €
|Trajet Métro-Train-RER à l'unité payé a posteriori (tarif réduit)
|1,02 €
|Trajet Bus-Tram payé a posteriori (plein tarif)
|1,64 €
|Trajet Bus-Tram payé a posteriori (tarif réduit)
|0,82 €
|Trajet aéroport payé a posteriori (plein tarif)
|14,00 €
|Trajet aéroport payé a posteriori (tarif réduit)
|7 €
|ticket Roissybus
|14,00 €
|Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (plein tarif)
|6,40 €
|Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (tarif réduit)
|3,20 €
|Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (plein tarif)
|7,60 €
|Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (tarif réduit)
|3,80 €
|Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (plein tarif)
|10,20 €
|Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (tarif réduit)
|5,10 €
*Avec le Navigo Liberté+, vous avez un tarif préférentiel pour vous rendre dans les zones de proximité proches des aéroports :
- Zone de proximité A : Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Zone de proximité B : Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Zone de proximité C : Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tarifs transport à l'année*
Tarifs Navigo Annuel
|Zones
|Tarif annuel
|Toutes zones
|998,80 €
|Zone 2–3
|976,80 €
|Zone 3–4
|950,40 €
|Zone 4–5
|928,40 €
Tarif Navigo Annuel Tarification Senior
- Senior : 544,80 € par an
*Tarifs hors frais de souscription.
Tarifs transport au mois
Tarifs forfait Navigo Mois
|Zones
|Tarif
|Toutes zones
|90,80 €
|Zone 2-3
|88,80 €
|Zone 3-4
|86,40 €
|Zone 4-5
|84,40 €
Tarif Forfait Navigo Réduction 50 % Mois
|Zones
|Tarif
|Toutes zones
|45,40 €
|Zone 2-3
|44,40 €
|Zone 3-4
|43,20 €
|Zone 4-5
|42,20 €
Tarifs Forfait Réduction Solidarité 75 % Mois
|Zones
|Tarif
|Toutes zones
|22,70 €
|Zone 2-3
|22,20 €
|Zone 3-4
|21,60 €
|Zone 4-5
|21,15 €
Tarifs transport à la semaine
Tarifs Navigo Semaine
|Zones de validité
|Prix
|Toutes zones
|32,40 €
|Zone 2-3
|31,80 €
|Zone 3-4
|30,80 €
|Zone 4-5
|30,40 €
Tarifs Forfait Navigo Réduction Solidarité 75 % Semaine
|Zones de validité
|Prix
|Toutes zones
|8,10 €
|Zone 2-3
|7,95 €
|Zone 3-4
|7,70 €
|Zone 4-5
|7,60 €
Tarif Forfait Navigo Réduction 50 % Semaine
|Zones de validité
|Prix
|Toutes zones
|16,20 €
|Zone 2-3
|15,90 €
|Zone 3-4
|15,40 €
|Zone 4-5
|15,20 €
Tarifs Navigo jour
- Toutes les zones (1-5) : 12,30 €
À savoir : Le Navigo jour vous permet de voyager partout en Île-de-France toutes zones confondues en 2026 à l'exception des aéroports.
Tarifs Forfait imagine R rentrée 2026-2027 (toutes zones)*
*Tarifs hors frais de dossier
|Type de Forfait
|Prix
|Imagine R Scolaire
|393,30 €
|Imagine R Etudiant
|393,30 €
|Imagine R Junior
|17,20 €
Tarifs Paris Visite*
*Ce forfait est valable pour les dessertes aéroports.
*Le demi-tarif est appliqué pour les enfants entre 4 ans à moins de 10 ans exclus.
|Forfait Paris Visite
|Prix
|Adulte 1 jour toutes zones
|30,60 €
|Enfant 1 jour toutes zones
|15,30 €
|Adulte 2 jours toutes zones
|45,40 €
|Enfant 2 jours toutes zones
|22,70 €
|Adulte 3 jours toutes zones
|63,80 €
|Enfant 3 jours toutes zones
|31,90 €
|Adulte 5 jours toutes zones
|78,00 €
|Enfant 5 jours toutes zones
|39,00 €
Tarif du forfait anti-pollution
- Forfait anti-pollution : 5,10 €