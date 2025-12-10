*Avec le Navigo Liberté+, vous avez un tarif préférentiel pour vous rendre dans les zones de proximité proches des aéroports :

Zone de proximité A : Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois

Zone de proximité B : Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry

Zone de proximité C : Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France