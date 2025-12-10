Les tarifs Île-de-France Mobilités 2026

Publié le

Le prix de vos titres de transport évolue au 1ᵉʳ janvier 2026. Récapitulatif des différents titres et de leur nouveau tarif.

© Sylvain Homo

Tarifs transport titre à l'unité

TitreTarif
Ticket d’accès à bord – SMS2,55 €
Ticket d’accès à bord – Carte Bancaire2,55 €
Ticket d’accès à bord2,50 €
Ticket Métro -Train-RER à l’unité (plein tarif)2,55 €
Ticket Métro -Train-RER à l’unité (tarif réduit)1,30 €
Ticket Bus-Tram à l’unité (plein tarif)2,05 €
Ticket Bus-Tram à l’unité (tarif réduit)1,05 €
Ticket Paris Région ↔ Aéroports à l’unité (plein tarif)14,00 €
Ticket Paris Région ↔ Aéroports à l’unité (tarif réduit)7,00 €
Ticket Roissybus14,00 €
Ticket Orlyval (plein tarif)14,00 €
Ticket Orlyval (tarif réduit)7,00 €

Tarifs des trajets pour les utilisateurs du Navigo Liberté+ :

TitrePrix
Trajet Métro-Train-RER à l'unité payé a posteriori (plein tarif)2,04 €
Trajet Métro-Train-RER à l'unité payé a posteriori (tarif réduit)1,02 €
Trajet Bus-Tram payé a posteriori (plein tarif)1,64 €
Trajet Bus-Tram payé a posteriori (tarif réduit)0,82 €
Trajet aéroport payé a posteriori (plein tarif)14,00 €
Trajet aéroport payé a posteriori (tarif réduit)7 €
ticket Roissybus14,00 €
Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (plein tarif)6,40 €
Trajet Roissy zone A* payé a posteriori (tarif réduit)3,20 €
Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (plein tarif)7,60 €
Trajet Roissy zone B* payé a posteriori (tarif réduit)3,80 €
Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (plein tarif)10,20 €
Trajet Roissy zone C* payé a posteriori (tarif réduit)5,10 €

*Avec le Navigo Liberté+, vous avez un tarif préférentiel pour vous rendre dans les zones de proximité proches des aéroports :

  • Zone de proximité A : Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Zone de proximité B : Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Zone de proximité C : Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Tarifs transport à l'année*
Tarifs Navigo Annuel

ZonesTarif annuel
Toutes zones998,80 €
Zone 2–3976,80 €
Zone 3–4950,40 €
Zone 4–5928,40 €

Tarif Navigo Annuel Tarification Senior

  • Senior : 544,80 € par an

*Tarifs hors frais de souscription.

Tarifs transport au mois
Tarifs forfait Navigo Mois

ZonesTarif
Toutes zones90,80 €
Zone 2-388,80 €
Zone 3-486,40 €
Zone 4-584,40 €

Tarif Forfait Navigo Réduction 50 % Mois

ZonesTarif
Toutes zones45,40 €
Zone 2-344,40 €
Zone 3-443,20 €
Zone 4-542,20 €

Tarifs Forfait Réduction Solidarité 75 % Mois

ZonesTarif
Toutes zones22,70 €
Zone 2-322,20 €
Zone 3-421,60 €
Zone 4-521,15 €

Tarifs transport à la semaine
Tarifs Navigo Semaine

Zones de validitéPrix
Toutes zones32,40 €
Zone 2-331,80 €
Zone 3-430,80 €
Zone 4-530,40 €

Tarifs Forfait Navigo Réduction Solidarité 75 % Semaine

Zones de validitéPrix
Toutes zones8,10 €
Zone 2-37,95 €
Zone 3-47,70 €
Zone 4-57,60 €

Tarif Forfait Navigo Réduction 50 % Semaine

Zones de validitéPrix
Toutes zones16,20 €
Zone 2-315,90 €
Zone 3-415,40 €
Zone 4-515,20 €

Tarifs Navigo jour

  • Toutes les zones (1-5) : 12,30 €

À savoir : Le Navigo jour vous permet de voyager partout en Île-de-France toutes zones confondues en 2026 à l'exception des aéroports.

Tarifs Forfait imagine R rentrée 2026-2027 (toutes zones)*

*Tarifs hors frais de dossier

Type de ForfaitPrix
Imagine R Scolaire393,30 €
Imagine R Etudiant393,30 €
Imagine R Junior17,20 €

Tarifs Paris Visite*

*Ce forfait est valable pour les dessertes aéroports.

*Le demi-tarif est appliqué pour les enfants entre 4 ans à moins de 10 ans exclus.

Forfait Paris VisitePrix
Adulte 1 jour toutes zones30,60 €
Enfant 1 jour toutes zones15,30 €
Adulte 2 jours toutes zones45,40 €
Enfant 2 jours toutes zones22,70 €
Adulte 3 jours toutes zones63,80 €
Enfant 3 jours toutes zones31,90 €
Adulte 5 jours toutes zones78,00 €
Enfant 5 jours toutes zones39,00 €

Tarif du forfait anti-pollution

  • Forfait anti-pollution : 5,10 €