Câble C1 : votez pour l'habillage du premier téléphérique d'Île-de-France

Les travaux du Câble C1 sont lancés, à vous de voter !

À l'horizon 2025, ce téléphérique, le premier en Île-de-France, reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en desservant Limeil-Brévannes et Valenton.

Il permettra de désenclaver les villes desservies et de les connecter à la ligne 8 du métro et à l’ensemble du réseau de bus du secteur.

Alors, après le succès des consultations pour les futures rames du RER B, pour les métros des lignes 15, 16, 17 et 18, et plus récemment pour le futur tramway T1, Île-de-France Mobilités lance une nouvelle consultation publique du 21 mars au 4 avril pour choisir l’habillage extérieur des cabines du Câble C1.