Câble C1 : votez pour l'habillage du premier téléphérique d'Île-de-France
Les travaux du Câble C1 sont lancés, à vous de voter !
À l'horizon 2025, ce téléphérique, le premier en Île-de-France, reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en desservant Limeil-Brévannes et Valenton.
Il permettra de désenclaver les villes desservies et de les connecter à la ligne 8 du métro et à l’ensemble du réseau de bus du secteur.
Alors, après le succès des consultations pour les futures rames du RER B, pour les métros des lignes 15, 16, 17 et 18, et plus récemment pour le futur tramway T1, Île-de-France Mobilités lance une nouvelle consultation publique du 21 mars au 4 avril pour choisir l’habillage extérieur des cabines du Câble C1.
Choisissez l'habillage extérieur du Câble C1
- "Carré voyageur" minimaliste, avec un signe fort reconnaissable de tous, du ciel ou du sol ?
- "Virgule" inscrite dans la continuité des principes graphiques déclinés sur tous les matériels roulants d'Île-de-France ?
- Ou "Sourire" dynamique, positif et tout en courbes ?
Alors, quel design choisirez-vous pour le Câble C1 ?