Qualité de service dans vos transports : une plateforme pour demander vos remboursements

Dans le cadre des contrats passés avec ses opérateurs, SNCF Transilien et RATP, (un opérateur désigne une entreprise qui s'occupe de l'exploitation, des travaux et de la maintenance sur une ligne), Île-de-France Mobilités impose des objectifs de ponctualité sur ces lignes. Si ces derniers ne sont pas respectés, des pénalités financières sont enjointes aux opérateurs.

Comme les premiers impactés, ce sont les voyageurs, Île-de-France Mobilités a mis en place, pour la deuxième année consécutive, une double campagne de remboursement pour les abonnés Navigo impactés.