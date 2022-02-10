Qualité de service dans vos transports : une plateforme pour demander vos remboursements
Campagnes remboursement 2022
Dans le cadre des contrats passés avec ses opérateurs, SNCF Transilien et RATP, (un opérateur désigne une entreprise qui s'occupe de l'exploitation, des travaux et de la maintenance sur une ligne), Île-de-France Mobilités impose des objectifs de ponctualité sur ces lignes. Si ces derniers ne sont pas respectés, des pénalités financières sont enjointes aux opérateurs.
Comme les premiers impactés, ce sont les voyageurs, Île-de-France Mobilités a mis en place, pour la deuxième année consécutive, une double campagne de remboursement pour les abonnés Navigo impactés.
Quels retards sont éligibles à un remboursement ?
Quels retards sont concernés ? C'est simple et contractuel : moins de 80 % de ponctualité sur un axe pendant au moins trois mois ? Alors c'est un retard éligible à un remboursement.
Quelles campagnes de remboursements en 2022 ?
En 2022, deux campagnes de remboursements cumulables sont lancées sur la plateforme dédiée aux remboursements pour dédommager les abonnés qui ouvrira prochainement :
- La première campagne est en lien avec des problématiques de qualité de service des métros et bus sur les quatre derniers mois de l'année 2022 (causées notamment par une pénurie de conducteurs)
- La seconde campagne concerne les objectifs de ponctualité des opérateurs pour cinq axes des lignes de RER B et D
Campagne "qualité de service" à destination de tous les abonnés Navigo
Qui est concerné ? Tous les Franciliens abonnés Navigo ayant acheté au moins 3 mois de forfait entre le mois de septembre et de décembre 2022 sont éligibles à la campagne de remboursement d'un demi-mois, les métros et bus n'ayant pas répondu à leur objectif sur cette période de fin d'année à cause de problématiques de recrutement.
Infographie - Campagne qualité de service 2022
Abonnés Navigo : faites-vous rembourser jusqu'à un demi mois d'abonnement
Ouverture de la plateforme du 14 mars au 20 avril 2023
Campagne de ponctualité contractuelle
Cette année, 5 axes du réseau, opérés par SNCF et RATP pour le compte d'Île-de-France Mobilités, affichent un taux de ponctualité inférieur à 80 % pendant au moins 3 mois, donnant ainsi accès à des remboursements pour toutes les personnes habitant ou travaillant sur ces axes :
- 1/2 mois d'abonnement Navigo : si vous avez acheté au moins 3 mois de forfait Navigo éligible pendant les mois en dessous des 80 % de ponctualité
- 1 mois d'abonnement Navigo, si vous avez acheté au moins 6 mois de forfait Navigo éligible pendant les mois en dessous des 80 % de ponctualité
Les axes éligibles aux remboursements en 2022
Sur la ligne de RER B nord :
- Axe Aulnay-sous-Bois <> Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV - plus de 6 mois inférieurs à 80 % : jusqu'à 1 mois de remboursement
- Axe Aulnay <> Mitry -Claye - plus de 6 mois inférieurs à 80 % : jusqu'à 1 mois de remboursement
Sur la ligne de RER B sud :
- Axe Parc de Sceaux <> Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 6 mois inférieurs à 80 % : jusqu'à 1 mois de remboursement
- Axe Bourg-la-Reine <> Robinson - 3 mois inférieurs à 80 % : 1/2 mois de remboursement
Sur la ligne de RER D :
- Axe Goussainville <> Creil- 3 mois inférieurs à 80 % : 1/2 mois de remboursement
Infographie - RER B et D : retards sur l'année 2022
Abonnés Navigo : faites-vous rembourser jusqu'à 1 mois d'abonnement
Ouverture de la plateforme du 14 mars au 20 avril 2023
Une plateforme dédiée du 14 mars au 20 avril 2023
À partir du 14 mars, vous pourrez vous connecter sur une plateforme dédiée afin de soumettre vos demandes de remboursement pour la campagne générale et la campagne de ponctualité contractuelle pour les retards survenus en 2022.
Le rôle de la plateforme ? Vous détailler l'ensemble des conditions d'éligibilité à un remboursement et vous guider tout au long de la procédure, simplement.
Comment savoir si je suis éligible à un remboursement ?
Les forfaits éligibles aux remboursements sont :
- Navigo Annuel
- Navigo Mois
- Navigo Senior
- imagine R Étudiant
- imagine R Scolaire
- Navigo Solidarité Mois 75 % et 50 %
Dès l'ouverture de la plateforme le 14 mars, et jusqu'au 20 avril, vous pourrez facilement vérifier votre éligibilité.
Un axe, c'est quoi ?
Infographie : Un " axe ", c'est quoi ?
Sur un réseau ferré, un axe c'est une portion de ligne spécifique qui relie plusieurs agglomérations
Exemple d'un axe spécifique avec le plan de la ligne mis en exergue : Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye sur le RER B
Sur un réseau ferré, un axe c’est tout simplement une portion de ligne spécifique qui relie une ou plusieurs agglomérations.
Exemple : l’axe Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye, sur le RER B
Domicile, lieu de travail : quelle adresse sera retenue ?
Celle de votre choix. Sur justificatif, vous aurez la possibilité de déposer une demande de remboursement en lien avec l'adresse de votre domicile OU de votre lieu de travail.
Quand soumettre ma demande de remboursement ?
La plateforme sera ouverte du 14 mars au 20 avril 2023.