Challenge Information Voyageurs 2021 : découvrez les lauréats
Développer des outils numériques concrets et innovants destinés à l'information voyageurs ? Une mission essentielle pour Île-de-France Mobilités, en lien étroit avec les associations d’usagers. Et la raison d'être du Challenge Information Voyageurs qui, depuis 3 ans, propose aux startups et professionnels de la mobilité un défi pour accélérer le développement de ces solutions.
Suite aux très bons résultats de l’édition 2020 qui a vu récompenser 3 startups sur la thématique de la mobilité responsable, Île-de-France Mobilités a lancé une nouvelle édition de son Challenge Information Voyageurs avec pour thème, cette année, "l’optimisation du retour des usagers dans les transports".
Ce challenge est doté de 200 000 euros répartis entre les 3 lauréats. Chacun bénéficiera également de l’intervention d’un expert du digital pour les aider sur différents aspects de leurs projets : marketing, finance…
Le jury, qui a désigné les trois lauréats, était composé des équipes d’Île-de-France Mobilités, d’associations d’usagers et d’experts du digital.
Trois lauréats pour trois solutions technologiques qui seront, dans un premier temps, subventionnées et accompagnées par Île-de-France Mobilités, avant, peut-être, d'être mis à la disposition des voyageurs.
Découvrez 3 lauréats de l'édition 2021 du Challenge Information Voyageurs
1er prix - Affluences
Y'aura-t-il du monde dans mon train ? Avec Affluences, les voyageurs auront la réponse, en temps réel.
Cette startup propose une solution de mesure de la charge à bord.
Concrètement, Affluence s'appuie sur une technologie de scan dans les trains à leur arrivée en gare. L'information pourra ensuite être partagée aux voyageurs via les écrans présents sur les quais ou directement sur leurs smartphones.
2e prix - Visitmoov
Événements, espaces culturels et sites touristiques : l'Île-de-France regorge d'activités et de lieux à visiter. Mais comment vous y rendre ? En utilisant Visitmoov !
Cette startup a créé un algorithme capable de générer un itinéraires touristique sur-mesure, via des APIs, qui intègre moyens de transport et points d'intérêt... tout en prenant en compte en temps réel les conditions de transport et l'affluence.
3e prix - Rewind
Quoi de beau sur votre trajet ?
Avec l'application mobile Rewind, découvrez des visites guidées audio en lien avec des sites touristiques à proximité des arrêts/stations sur votre parcours. De quoi enrichir vos voyages en bus ou en métro.