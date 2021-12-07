Challenge Information Voyageurs 2021 : découvrez les lauréats

Développer des outils numériques concrets et innovants destinés à l'information voyageurs ? Une mission essentielle pour Île-de-France Mobilités, en lien étroit avec les associations d’usagers. Et la raison d'être du Challenge Information Voyageurs qui, depuis 3 ans, propose aux startups et professionnels de la mobilité un défi pour accélérer le développement de ces solutions.

Suite aux très bons résultats de l’édition 2020 qui a vu récompenser 3 startups sur la thématique de la mobilité responsable, Île-de-France Mobilités a lancé une nouvelle édition de son Challenge Information Voyageurs avec pour thème, cette année, "l’optimisation du retour des usagers dans les transports".

Ce challenge est doté de 200 000 euros répartis entre les 3 lauréats. Chacun bénéficiera également de l’intervention d’un expert du digital pour les aider sur différents aspects de leurs projets : marketing, finance…

Le jury, qui a désigné les trois lauréats, était composé des équipes d’Île-de-France Mobilités, d’associations d’usagers et d’experts du digital.

Trois lauréats pour trois solutions technologiques qui seront, dans un premier temps, subventionnées et accompagnées par Île-de-France Mobilités, avant, peut-être, d'être mis à la disposition des voyageurs.