La climatisation des transports pour un meilleur confort
île-de-France mobilités poursuit le déploiement de la climatisation dans les transports. Métro : 35% des rames sont climatisées en 2019 60% en 2025. Train : 66% des rames sont climatisées en 2019 90% en 2025. Tram : 90% des rames sont climatisées en 2019 100% en 2025.
Livraison de trains climatisés
Les nouveaux trains déjà livrés et en cours de livraison bénéficient de nombreux aménagements pour améliorer le confort des voyageurs, dont la climatisation.
Il s’agit notamment des Regio2N (destinés aux lignes D, R et N), des RER NG (destinés aux lignes D et E), mais aussi des rames Francilien dont le déploiement se poursuit sur les lignes J, L, et P avec 3 rames climatisées déployées chaque mois. Sur la ligne C, une partie des rames bénéficie déjà de la climatisation.
1200 rames seront climatisées d'ici 2025, 17 milliards d'euros investis pour l'achat de nouvelles rames entre 2018 et 2030.
Rénovation des trains équipés de ventilation réfrigérée
Les trains déjà rénovés ou qui le seront prochainement, sur les lignes A et B du RER, bénéficient quant à eux de la ventilation réfrigérée.
Ce système, utilise l’air extérieur pour produire une différence de quelques degrés avec la température extérieure. Il s’active automatiquement via des sondes, en fonction de la température.
Il est recommandé de maintenir les fenêtres fermées pendant le voyage à bord des rames rénovées dont la ventilation réfrigérée est activée, car leur ouverture rend inefficace ce système.
Dans le cadre de la rénovation des rames des lignes C et D, des aménagements visant à réduire l’impact de la chaleur à bord sont prévus comme des filtres spéciaux sur les fenêtres qui seront ouvrantes ou encore une modification technique des toitures des trains.
La climatisation dans les bus d’Île-de-France
A partir de 2019, tous les bus commandés seront climatisés
Aujourd’hui, un bus sur trois est climatisé en Île-de-France, et tous les bus commandés par Île-de-France Mobilités depuis cette année seront climatisés.Cette décision fait suite à des travaux engagés en concertation avec la FNAUT, visant à définir les conditions de confort climatiques adaptées aux différents types de bus.