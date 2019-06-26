La climatisation des transports pour un meilleur confort

Rénovation des trains équipés de ventilation réfrigérée

Les trains déjà rénovés ou qui le seront prochainement, sur les lignes A et B du RER, bénéficient quant à eux de la ventilation réfrigérée.

Ce système, utilise l’air extérieur pour produire une différence de quelques degrés avec la température extérieure. Il s’active automatiquement via des sondes, en fonction de la température.

Il est recommandé de maintenir les fenêtres fermées pendant le voyage à bord des rames rénovées dont la ventilation réfrigérée est activée, car leur ouverture rend inefficace ce système.

Dans le cadre de la rénovation des rames des lignes C et D, des aménagements visant à réduire l’impact de la chaleur à bord sont prévus comme des filtres spéciaux sur les fenêtres qui seront ouvrantes ou encore une modification technique des toitures des trains.